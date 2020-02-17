Rafet El Roman, Michael Jackson'ın Beat It şarkısında, ünlü yıldıza ait has figürlerle dans etti. El Roman görüntüleri, "80’li yılların başında breakdance'da okul birinciliğim vardır. Bu dansı bir kere öğrendiniz mi asla unutamazsınız... Bursa’da bir imza günü ve mini konser çerçevesinde sevenlerime bu hünerimi de sergileyim dedim." notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.