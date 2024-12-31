Radyo ve TV’lerde 2024'ün en çok çalınanları - Magazin haberleri

Radyo ve TV’lerde 2024'ün en çok çalınanları - Magazin haberleri

Raydo ve TV'lerde 2024'te; en çok çalan kadın ve erkek şarkıcılar açıklandı.

En Çok Çalan Erkek Şarkıcılar;

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1) Tarkan

2) Buray

3) Semicenk

4) Mert Demir

5) Mabel Matiz

6) Sefo

7) Berkay

8) Edis

9) İkilem

10) Yalın

En Çok Çalan Kadın Şarkıcılar; 1) Derya Uluğ 2) Hande Yener 3) Ziynet Sali 4) İrem Derici 5) Demet Akalın 6) Zeynep Bastık 7) Melike Şahin 8) Simge 9) Hande Ünsal 10) Gülşen

Takip edilen 140 istasyon verilerine göre; 2024'ün yılın şarkısı ise Simge'nin 'Önümüz Yaz' oldu.