Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rabia Soytürk, merakları giderdi - Magazin haberleri

        Rabia Soytürk, merakları giderdi

        Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde paylaştığı küvet fotoğraflarını kimin çektiğiyle ilgili merakları giderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 21:53 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merakları giderdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde yayımladığı küvet pozlarıyla gündeme geldi.

        Rabia Soytürk'ün küvetteki fotoğraflarını kimin çektiği merak konusuydu. Aslına bakılırsa fotoğrafları, mimar sevgilisi Samet Vuruşan'ın çektiği düşünüldü. Ne var ki işin aslı öyle değilmiş.

        Rabia Soytürk, bu merakı giderecek bir açıklamada bulundu. Soytürk, söz konusu küvet fotoğraflarını annesinin çektiğini açıkladı.

        Rabia Soytürk, küvet fotoğraflarıyla ilgili olarak; "Açıkta bir şey yoktu. Normal" yorumunda bulunurken, sevgilisi Samet Vuruşan'ın nasıl bir tepki verdiğini şöyle dile getirdi; "Aradı, 'o ne?' dedi. Ben de 'Fotoğraf' dedim. Kıskançlık söz konusu değil. Çok fazla kısıtlayıcı biri değil" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rabia Soytürk
        #Rabia Soytürk küvet
        #Rabia Soytürkün sevgilisi

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa