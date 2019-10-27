Quaresma ilk golünü attı

27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'de Kasımpaşa'nın deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup ettiği müsabakada takımının ikinci golünü kaydeden Ricardo Quaresma, lacivert-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, devrenin uzatma bölümünde Berkan Emir'in golüne engel olamadı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada ikinci devrenin başında VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıda Ricardo Quaresma'nın golüyle 2-1 öne geçen Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan'la 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
QUARESMA İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Ricardo Quaresma, Kasımpaşa formasıyla ilk golüne imza attı.
Süper Lig'de son golünü geçen sezon Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçında siyah-beyazlı takım adına kaydeden Portekizli oyuncu, Süper Lig'deki 159. maçında 22. golüne ulaştı.
Sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan da takımının 4. golünü kaydetti ve Kasımpaşa'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!