10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’li telekomünikasyon şirketi Qualcomm yeni mobil işlemcisi Qualcomm 215 platformunu tanıttı. 2 serisinin yeni üyesi olan Qualcomm 215, 64-bit işlemci, çift ISP desteği ve bir günden fazla dayanan pil ömrüyle tasarlandı.
Şarj etme hızı yüzde 75 daha yüksek olan yeni mobil platformları hakkında bilgi veren Qualcomm Technologies Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kedar Kondap, “64-bit işlemci ve çift ISP ile Qualcomm 215 mobil platform tüm mobil endüstrinin gelişimi açısından bir kilometre taşı. Kitlesel pazar cihazları için çıtayı yükseltiyoruz ve 2 serisinde daha önce mümkün olmayan deneyimleri sağlıyoruz” dedi.
5 GÜNLÜK KESİNTİSİZ MÜZİK DİNLEME
Verilen bilgiye göre Qualcomm 215 önceki nesle göre yüzde 50 iyileştirilmiş işlemci performansı sunuyor. 64 bit uygulama desteği bulunan ve entegre edilen Qualcomm Hexagon dijital işlemciyle (DSP) dayanıklılığı artırılan platform ile 5 günden fazla aralıksız müzik çalınabiliyor.
Qualcomm 215’teki Qualcomm Adreno 380 grafik işlemci ve ekran teknolojisi ise 10 saatten fazla video oynatılmasını mümkün hale getiriyor. Yeni mobil platformun, Quick Charge desteğiyle geleneksel uygulamalara kıyasla yüzde 75 daha hızlı şarj etme imkanı da sunacak.
Çift ISP özelliğiyle çift kamera desteği de bulunan ve 13 megapiksele kadar görüntüyü yakalayabilen Qualcomm 215, aynı zamanda ‘çok yönlü görme’ deneyimi için HD+ çözünürlük sunma özelliğine de sahip. Adreno 308 grafik işlemci sayesinde de Qualcomm 215 bir önceki nesle göre yüzde 28 iyileştirilmiş oyun performansı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
BU YIL PİYASAYA ÇIKACAK
Entegre Snapdragon X5 modemle LTE Kategori 4 desteği de sunan Qualcomm 215, Carrier Aggregation desteğiyle indirme hızlarını 150 Mbps’ye çıkarıyor. Qualcomm 215 aynı zamanda 2 serisinde ultra HD sesli arama yapabilen ilk platform olma özelliğine sahip. Verilen bilgiye göre Qualcomm 215’le geliştirilen ticari cihazlara 2019 yılı içerisinde ulaşılabilecek.
Qualcomm 215 mobil platformunun öne çıkan özellikleri şunlar:
64-bit işlemci
Çift ISP
13 MP’e kadar fotoğraf yakalama
Full HD 1080p video kalitesi
HD+ çözünürlüklü ekran desteği
Hexagon dijital sinyal işlemcisi ve sensör işlemcisi
Çift SIM ve çift VoLTE desteği
EVS sesli aramalar
Wi-Fi 802.11ac
Android’de NFC ödemelere destek
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