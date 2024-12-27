Qrevo Pro şimdi Türkiye'de

Euromonitor 2023 verisine göre ciro bazında dünyada birinci, Marketing Türkiye araştırmasına göre ise Türkiye’de lider konumda yer alan marka Roborock, yeni teknolojisi ile dikkat çeken modeli Qrevo Pro'yu, resmi olarak Türkiye’de satışa çıkardığını açıkladı

Roborock Qrevo Pro, 7000 Pa HyperForce emiş gücüyle dikkat çekerken özellikle evcil hayvan tüylerine karşı etkisiyle öne çıkıyor. FlexiArm tasarım paspas sistemi sayesinde %98.8’lik bir kenar köşe temizleme oranı sağladığı vurgulanıyor

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SICAK SUYLA PASPAS YIKAMA FONKSİYONU Qrevo Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi olarak ise sıcak suyla paspas yıkama fonksiyonu öne çıkartılıyor. Paspasları 60 derece sıcaklıkta yıkayarak el değmeden, temizlik ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik 45 derece sıcak havayla paspasları hızlı bir şekilde kurutarak, küf ve kötü kokuların oluşması engelliyor. Bu süreç, %99.7 oranında bakterileri yok ediyor ve evinizi daha sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürüyor.

Otomatik toz boşaltma özelliği sayesinde toz haznesini kendi başına temizleyen cihaz, 7 haftaya kadar elle müdahaleye gerek bırakmıyor. Otomatik su haznesi doldurma fonksiyonu ve çıkarılabilir istasyon tabanı, kolay temizlik ve bakım imkanı sunarak kullanıcıların işini kolaylaştırdığı belirtiliyor. LIDAR TABANLI YÖN BULMA Reaktif engellerden kaçınma teknolojisi, robotun etrafındaki nesneleri tanıyarak rotasını optimize etmesini sağlıyor. LIDAR tabanlı yön bulma sistemine sahip olan bu cihaz, 360 derece tarama yaparak, en verimli temizleme yollarını belirliyor. Ayrıca, girilmeyecek bölgeleri otomatik olarak algılayarak, merdivenlerden düşme veya dar alanlarda sıkışma gibi problemleri tamamen ortadan kaldırıyor.

Roborock Qrevo Pro’nun akıllı telefonlar için geliştirilen uygulaması, bir dokunuşla tüm özelliklere erişim sağlıyor. Roborock SmartPlan™ modu sayesinde, farklı odalara özel temizlik yolları belirleyerek en etkili temizlik sonuçlarını sağlıyor.