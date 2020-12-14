QNB Finansbank’ın Gönüllü Finansçıları'na ödül

Türkiye’de çalışan gönüllülüğünü ve projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen Gönülden Ödüller töreni bu yıl 13. Kez gerçekleştirildi. Toplam beş kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda QNB Finansbank, “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.
QNB Finansbank’ın beşinci yılını da kutladığı Minik Eller Büyük Hayaller Platformu çatısı altında gerçekleştirilen Gönüllü Finansçı Projeleri ile ödüle uzanan Gönüllü Finansçılar, kurumsal gönüllülük alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekti.
Ödülün ardından konuşan QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, “Türkiye’de bu alanda verilen en prestijli ödüllerden birinin sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Beş yıldır 3 bine yakın finansçımızın aktif olarak yer aldığı projelerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda çok büyük emeği var. Gönüllü çalışmalar; topluma katkı sunmak, sürdürülebilir bir gönüllülük dürtüsü yaratmanın yanı sıra kurum aidiyetini de güçlendiren faktörler arasında yer alıyor. QNB Finansbank olarak, finansçılarımızın gönüllü çalışmalarını ve bu çalışmalardaki başarılarını desteklemeye, gönüllülüğü teşvik etmeye, topluma katkı anlayışının yaygınlaşmasını sağlamaya ve gönüllülerimizin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Daha önce de ’Minik Eller Büyük Hayaller’ platformunu hayata geçiren banka 5 yılda 2 bin 147 gönüllüsü ile 63 şehirde 530 binden fazla çocuğa ulaşmayı başarmıştı.
2020 yılı itibari ile 18 Gönüllü Finansçı liderliğinde gerçekleşen 18 projede, 941 finansçının da desteği ile 7 bin 233 saat çalışılarak 3 bine yakın çocuğa ulaşıldı.
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