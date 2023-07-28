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        Haberler İş-Yaşam QNB Finansbank, yılın ilk yarısında 14 milyar TL net kâr elde etti  - İş-Yaşam Haberleri

        QNB Finansbank, yılın ilk yarısında 14 milyar TL net kâr elde etti 

        QNB Finansbank, yılın ilk yarısında 13 milyar 994 milyon TL net kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:02
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        QNB Finansbank, 14 milyar TL net kâr elde etti 
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        Bankadan ocak-haziran dönemi mali tablolarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 30 Haziran itibarıyla 2022 yıl sonuna göre yüzde 30 artarak 782 milyar 657 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde, net krediler yüzde 32 artarak 454 milyar 99 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 31 yükselişle 503 milyar 507 milyon TL'ye ulaştı.

        Ocak-haziran döneminde QNB Finansbank'ın net kârı 13 milyar 994 milyon TL olarak gerçekleşti.

        Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, şubatta yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

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        Tan, "QNB Finansbank olarak güçlü bilançomuz, öncü teknolojilerimiz ve deneyimli iş gücümüzle her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızın yanında yürümeye ve Türk ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız anlaşma kapsamında, depremden etkilenen birey ve kurumların acil finansman ihtiyaçlarında kullandırılmak üzere, 110 milyon dolar tutarında bir kaynak sağladık." ifadelerini kullandı.

        Geçen yıl mayıs ayında imzaladıkları ve bu sene haziranda vadesi gelen sendikasyon işlemlerini yüzde 102 oranında yenilediklerini kaydeden Tan, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu yenileme oranı, hem bankamıza hem de Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir. Toplam 329 milyon dolar tutarındaki bu kredi, sürdürülebilirlik ve deprem bölgesine finansman desteği başlığında iki önemli performans kriteri içeriyor. Bölgeye desteğimizi sürdürürken, reel sektörü güçlendirmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, en doğru finansman modellerini sunmaya devam edeceğiz."

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