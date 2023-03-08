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1987 yılında kurulan banka, 2006 tarihine kadar Fiba Holding bünyesinde faaliyet göstermekteydi. 2006 yılında el değiştiren banka 2016 yılında da QNB Group'a geçerek bugünki ismi olan QNB Finansbank adını aldı. Halen aynı adla hizmet vermeyi sürdüren QNB Finansbank kaçta açılıyor, QNB Finansbank öğle arası saati gibi konular müşteriler tarafından sorgulanıyor. Havale, EFT, kredi işlemleri, kart ödemeleri gibi işlemleri banka şubelerinde yüz yüze çözmek isteyenler QNB Finansbank mesai saatleri ile ilgili detayları yazımızda bulabilirler.

QNB Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank ismi 2026'da QNB Finansbank olarak değişen banka isminin açılımı Qatar National Bank yani Katar Ulusal Bankası şeklindedir. Kısaca QNB Finansbank adıyla anılan bankanın açılış ve kapanış saatini bilmek isteyenler için QNB Finansbank kaçta açılıyor, QNB Finansbank kaça kadar açık gibi soruları yanıtladık. İşte QNB Finansbank mesai saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

QNB Finansbank Kaçta Açılıyor?

Bankanın şubelerinde işlem yapmak isteyenler için QNB Finansbank kaçta açılıyor sorusunun yanıtı sabah 09:00 saatidir. Hafta içi 09:00 saatinde mesaiye başlayan banka şubelerinden herhangi birine giderek hizmet almanız mümkün olacaktır. Ancak QNB Finansbank kaçta açılıyor sorusunun beraberinde QNB Finansbank kaça kadar açık konusu da banka müşterilerinin sorguladığı bir diğer noktadır.

QNB Finansbank Kaça Kadar Açık?

Hafta içi sabah 09:00 saatinde mesaiye başlayan bankanın müşterileri QNB Finansbank'ın kapanış saatini de merak etmektedirler. QNB Finansbank kaça kadar açık sorusunu detaylı olarak cevapladık. 09:00 saatinde açılan QNB Finansbank kaçta kapanıyor dediğimizde saat 17:00'da mesainin bittiğini belirtelim. Hafta içi 09:00 ve 17:00 hizmet veren QNB Finansbank Cumartesi açık mı sorusunun yanıtı ise hayırdır. Banka hafta sonları hizmet vermemektedir.

QNB Finansbank Öğle Arası Saati

"Herkese Lazım Bi'Finansçı!" sloganı ile yola çıkan QNB Finansbank öğle arası hizmet veriyor mu diyenler için şubelerin öğle arası kapalı olduğunu belirtelim. QNB Finansbank öğle arası saati 12:30 ve 13:30 arası olup bu saatler dışında işlem yapılabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner