HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle toplumun evlere çekilmesi ile hiç olmadığı kadar gündeme gelen ve satışlarında patlama yaşanan puzzlelardaki (yapboz) fiyat artışlarına yönelik, Puzzle Derneği Başkanı Pelin Çelik'ten açıklama geldi.

Son dönemde yaşanan fiyat artışlarına dikkat çeken Çelik, "Evlerde kalınarak puzzle yapımının arttığı bu süreçte ne yazık ki Türk puzzle üreticileri ve yurtdışı firmaların Türkiye Mümessilleri fiyatlarını sabit tutmaya çalışırken veya sadece euroya endeksli olarak fiyat artışı yaparken, şu ana kadar puzzle sektörü ile ilgisi olmayan şahıs ve firmalar, puzzlea artan talebi görerek fırsatçılık yapmaya çalışmakta, gerek üreticilerden gerekse de marketlerden topladıkları puzzleları internet ortamında faiş fiyatlara satmaya başlamışlardır" dedi.

Puzzle sektöründe en çok satışı yapılan 1000 parçalık ürünlerin standart satış fiyatları ile bilgiler paylaşan Çelik, "Bu ürünlerin fiyatları markasına ve kalitesine göre 60-100 TL arası değişirken ve marketlerde düşük kalite puzzlelar 19.90 TL iken, bazı şahıs ve firmalar 1000 parcalı puzzleları stoklayarak 90-250 TL aralığında satmaya başlamışlardır. Bu bağlamda Puzzle Derneği olarak, puzzle severlerin puzzle alımlarını senelerdir puzzle sektörüne hizmet vermiş firmalardan yaparak bu fırsatçıların önünü kesmeleri gerektiğini belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!