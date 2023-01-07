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Putin, Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm Ortodoks Hıristiyanlarının Noel´ini kutlayan bir mesaj paylaşarak dün akşam Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı.

Giriş: 07.01.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Putin, Kremlin'deki katedralde tek başına Noel ayinine katıldı
Putin tek başına Noel ayinine katıldı
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DHA

Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in `Noel´ sebebiyle çağrı yaparak 36 saatlik ateşkes istemesinin ardından, tek taraflı ateşkes ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ortodoks Hıristiyanlarının Noel'ini kutlayan bir mesaj paylaştı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Putin Noel mesajında "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hıristiyan mezheplerinin toplumu birleştirme, tarihsel hafızamızı koruma, gençleri eğitme ve aile kurumunu güçlendirme konusundaki muazzam yapıcı katkısını belirtmek derinden memnuniyet vericidir. Kilise kuruluşları, ülkemizde etnik ve inançlar arası barış ve uyumu teşvik etmeye, muhtaçlara sahip çıkmaya ve özel askeri operasyonda yer alan savaşçılarımızı desteklemeye öncelik veriyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin´in dün akşam Kremlin Sarayı´ndaki Annunciation Katedrali'nde din adamlarınca düzenlenen Noel Ayinine tek başına katıldı.

Dünya genelinde Hristiyanların çoğunluğu, Miladi Takvime göre Noel'i 25 Aralık'ta kutlarken Ortodoks Hristiyanlar, Jülyen Takvimi'ni kabul ettikleri için Noel'i 7 Ocak'ta kutlamaktadır.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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