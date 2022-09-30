Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameleri imzalamasının ardından Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk, Luhansk, Herson Zaporijya'nın ilhakını resmen açıkladı. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar; "Luhansk, Donetsk, Herson bölgesi kararını verdi ve bu sonuçlar kabul edilecektir. Dört yeni bölge kararını verdi çünkü bu milyonların çok açık bir tercihidir. Tabii ki çok haklı bir şekilde bu onların hakkı. Bu BM'nin 1. maddesinde yazar, kendi kaderini tayin etme hakkı.



Bizim nesillerimiz her zaman doğru için savaşmışlardır. Bizim büyük büyük babalarımız hep vatansever bir şekilde ülkeleri için savaştılar. Ukrayna'daki Nazi yapılanmasına karşı yapılanmayı izlediniz. Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler.

"BU DÖRT BÖLGEDEKİ İNSANLAR ARTIK BİZİM VATANDAŞIMIZ" Batı'nın beni duymasını istiyoruz; Bu dört bölgedeki insanlar artık bizim vatandaşımız olmuştur. Biz Kiev rejimine düşmanlığı bir an önce kenara koyması çağrısını yaptık. Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u tartışmayacağız. Ve buradaki otoriteler bu kararı görmeliler ancak bu şekilde barışçıl bir çözüme ulaşabiliriz. İnsanların özgür iradesinin tercihine saygı göstermiyorlar, ifade özgürlüğü üzerine konuşma yetkileri yok. Batılı elitler temel insan haklarını görmezden gelmiyorlar, dünyayı ikiye bölüyorlar. Ukrayna ve Batı Rusya Federasyonu'nun birliğini bozamayacak. Bugünkü Rus fobisi birçok açıdan biz kendi milletimize kendi milletimizi kolonileştirmediğimiz için oldu. Bunu da kuvvetli bir merkezli devlet kurabildiğimiz için yapabildik. Bizim dünyamızı, paramızı, gücümüzü aldılar şimdi biz bu hasarı bir şekilde telafi etmeye başladık. Donetsk halkı, Batı yıllardır oraya demokrasi getireceğiz diyor ama bu Batı'nın iki yüzlülüğü. Herkes devlet bir hedef olabilir ABD için, Bağımsız Ülkeler Topluluğu'nun her üyesi de buna dahil. ABD bunun olabileceğine inandı. Anglo-Saksonlar yaptırımlara doydu, şimdi sabotajlara başladılar. Kuzey Akım boru hatlarını patlattılar"

İLHAK KARARINI CANLI YAYINDA İMZALADI Putin, 4 bölgenin ilhakına ilişkin kararnameyi canlı yayında imzaladı. Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri olan Herson ve Zaporijya'nın resmen Rusya'ya katılmasının önünü açan kararnameyi dün gece imzaladı. Kremlin tarafından kamuoyuna açıklanan kararnameyle Putin yönetimi iki bölgeyi de 'bağımsız bölge' olarak tanıdı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.