Putin kritik kararnameyi imzaladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri olan Herson ve Zaporijya'nın resmen Rusya'ya katılmasının önünü açan kararnameyi imzaladı.

Kremlin tarafından kamuoyuna açıklanan kararnameyle Putin yönetimi iki bölgeyi de 'bağımsız bölge' olarak tanıdı.

Bu kararname, Rusya'nın ilhak öncesi atması gereken son adım olarak görülürken, Putin'in bu bölgeleri ilhak kararını bugün imzalaması bekleniyor.

REFERANDUM SÜRECİ

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmak için 23 ila 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenlenmişti.

Rusya, Donetsk ve Lugansk'taki ayrılıkçı yönetimlerin sözde bağımsızlıklarını 21 Şubat’ta tanımıştı.

DÜNYADAN REFERANDUMA TEPKİLER

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği sözde referandumlarla bu dört bölgeyi de ilhak etmesine birçok ülkeden ve organizasyondan tepkiler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Biden, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını ve bu referandumu hiçbir zaman tanımayacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği referandumların hiçbir yasal değeri olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği de referandumların tanınmayacağını duyurdu.

* Haberin görseli Reuters'dan servis edilmiştir.