Putin-Bolsonaro görüşmesinde çok konuşulan masa kalktı!

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Moskova'da görüştü. Bolsonaro'nun Kremlin'in görüşme şartlarını kabul ettiği bu sayede Putin ile yakın temasta bulunduğu belirtildi.

Putin'in Bolsonaro ile görüşmesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinde farklı bir tablo vardı. Putin ile Bolsonaro küçük bir sehpanın etrafında oturdu, görüşme sonunda el sıkıştı.

BBC News Brazil'in bildirdiğine göre, Kremlin tarafından Brezilya hükümetine görüşme öncesinde gönderilen yönergede, Bolsonaro ve ekibinin 5 PCR testi yaptırması istendi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Bolsonaro'nun talebe uyup uymadığı teyit edilmemiş olsa da, testlerden birinin Putin ile görüşmeden üç ila dört saat önce yapılması gerekiyordu.

İki liderin görüşme sırasında ve sonunda dikkat çeken tavırlarına göre Bolsonar ve ekibin 5 PCR testi yaptırmayı kabul ettiği düşünülüyor.

Macron'un Ukrayna krizini görüşmek üzere Moskova'ya yaptığı ziyarette, Rusya'nın DNA'sını ele geçirmesini izin vermemek için Rus PCR testini yaptığı reddettiği ifade edilmişti. Macron ve Putin uzun bir masada oturmuştu.

Benzer şekilde, Almanya Şansölyesi Scholz da COVID testi yapmayı reddetmiş, uzun bir masada oturmuştu.