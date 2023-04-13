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Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Putin Avusturya'ya adım atması durumunda tutuklanır

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını açıkladı. Açıklamada Avusturya'nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı. Ancak Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarına tabii ülkelere seyahat etmesi beklenmiyor

Giriş: 13.04.2023 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Putin Avusturya'ya adım atması durumunda tutuklanır
"Putin adım attığı an tutuklanır"
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AA

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını bildirdi.

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler'in dün Alman Tagesspiegel gazetesine, "Putin'in Avusturya'ya adım atması durumunda tutuklanacağı" yönündeki ifadeleri üzerine Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya'ya seyahat etmesi durumunda tutuklanacağı teyit edildi.

"Kimse hukukun üzerinde değil. Bütün suçlar boşluk bırakılmadan aydınlanmalıdır, cezasız bırakılamaz." ifadesine yer verilen açıklamada, Avusturya'nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, Mahkemenin aldığı tutuklama kararını uygulamak ve aranan kişiyi gözaltına almak anlamına geliyor. Bu tabii ki Başkan Putin için de geçerli." denildi.

Ancak Putin’in mahkemeye tabi 123 üye ülkeye seyahatte bulunarak bu riski göze almayacağı da kaydedildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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