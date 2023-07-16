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        Putin, ABD ve Avrupa’nın elinde yeteri kadar mühimmat olmadığını söyledi

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa'nın elinde yeteri kadar mühimmat olmadığını, bu yüzden Ukrayna'ya misket bombası önerdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:57
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        Putin: ABD ve Avrupa'nın elinde yeterli mühimmat yok
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        Putin, "Moskova. Kremlin. Putin" televizyon programında ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası gönderme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD yönetiminin bir süre önce bu bombaları kullanmanın suç olduğu değerlendirmesi yaptığını hatırlatan Putin, bu konuya böyle bakılması gerektiğini belirtti.

        Putin, “Onlar (ABD) bunu iyi bir yaşam için değil, genel olarak mühimmat eksikliği çektikleri için yapıyorlar.” dedi.

        "ABD AYDA 15 BİN MERMİ ÜRETİYOR, UKRAYNA GÜNDE 5-6 BİN KULLANIYOR"

        Ukrayna ordusunun günde 5-6 bin civarında 155 milimetrelik mermi harcadığını dile getiren Putin, ABD’nin ise bir ayda 15 bin mermi ürettiğini kaydetti. Putin, “Yeterli mermileri yok. Avrupa’da da zaten yok. Misket bombası kullanımını önermekten daha iyi bir şey bulamadılar.” ifadelerini kullandı.

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        "MİSKET BOMBASI KULLANILIRSA CEVAP HAKKIMIZ SAKLI"

        Rusya’da çeşitli türlerde yeterli derecede misket bombası stoklarının bulunduğuna dikkati çeken Putin, “Şimdiye kadar bunu kullanmadık. Belli bir dönemde malum mühimmat eksikliğine rağmen böyle bir ihtiyacımız olmadı. Ama tabii ki bize karşı kullanılırsa aynı şekilde cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz.” diye konuştu.

        "TERSİNE MÜHENDİSLİK DİYE BİR TABİR VAR"

        Rus askerlerinin Ukrayna’nın elinde bulunan ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve İngiliz yapımı roketleri ele geçirmesiyle ilgili bir soruyu da cevaplayan Putin, bu silahları incelediklerini belirtti. Putin, “Tersine mühendislik diye bir tabir var. Bunlar modern teknik araçlar.” dedi.

        Putin, Rusya’nın da elinde oldukça etkili modern askeri teknik araçlar olduğunu ifade ederek “Mesela, abartmadan söylüyorum, T-90 model tank dünyanın en iyi tankıdır. Ancak düşman da modern askeri teçhizat üretiyor. Eğer (bu teçhizatın) içine bakma ve orada bize karşı kullanılabilecek bir şey olup olmadığını görme imkanı varsa neden olmasın?” şeklinde konuştu.

        "UKRAYNA'NIN KARŞI SALDIRISI BAŞARISIZ"

        Ukrayna’nın karşı saldırısı karşısında Rus ordusunun harekatını “olumlu” olarak değerlendiren Putin, “Bizim askeri birliklerimiz kahramanca davranıyor. Bazı yerlerde düşman için beklenmedik şekilde saldırıya geçiyorlar ve oradaki en avantajlı konumları ve yükseklikleri alıyorlar.” diye konuştu.

        Putin, Ukrayna ordusunun stratejik rezervlerin kullanılması dahil Rus ordusunun savunmasını kırmaya yönelik “bütün girişimlerinin başarısız olduğunu” savunarak Rusya’nın daha sonra hangi görevleri yerine getireceğine yönelik soruya ise “Bunu kameralar kapatılınca anlatacağım.” yanıtını verdi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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