Türkiye’deki en köklü kamu kurumlarından biri olan PTT'nin çalışma günleri ve saatleri milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar PTT şubelerinde; evrak, para gönderimleri, HGS-OGS ödeme, e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme, telgraf gönderme, kargo yollama, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),trafik cezaları ve köprü geçiş ücretleri gibi işlemlerini gerçekleştiriyorlar...

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında hafta sonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.

PTT şubeleri, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.

PTT İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca info@ptt.gov.tr adresinden istediğiniz bilgilere ulaşma imkanınız da bulunuyor.