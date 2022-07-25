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Son durum: PTT personel alımı tarihi 2022: PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? PTT personel alımı şartları neler, kimler başvurabilir?

PTT personel alımı tarihleri 2022: PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

PTT personel alımı detayları merak ediliyor. Kamu personeli olmak isteyen kişiler merakla PTT personel alımı tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Daha önce de pek cok kez alım yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından istihdam edilmeyi bekleyen kişiler için PTT personel alımı hakkında detayları derledik. İşte "PTT personel alımı ne zaman?" "PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorularının yanıtı...

25.07.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • PTT'de görev almak isteyen vatandaşlar mülakat ve yazılı sınavlarda başarılı olmaları sonucunda kadroda işe giriyor. PTT personel alımı tarihi, başvuru formu ve yazılı sınavda nelerin sorulacağı merak konusu oldu. Peki, "PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?" İşte detaylar...

  • PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

  • PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

  • PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

    Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

    Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

  • PTT BAŞVURU FORMU 2022

    PTT personel alımlarına katılmak isteyenler PTT'nin kendi web sitesi üzerinden iş başvuru formunu doldurabilirler. Formu dolduran kişiler mülakatın ardından sözlü ve yazılı sınava tabi tutulabilir ve sınavların sonuçları göz önünde bulundurularak iş başvuruları onaylanabilir.

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