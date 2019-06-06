Banka, noter ve PTT'ler yarın açık mı? sorusu bayram tatili nedeniyle işlem yapamayan ve yarın işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde resmi kurum ve kuruluşların yanında PTT ve bankalar da kapalı oluyor. Noterler ise Nisan ayından itibaren haftasonları nöbetçi noterlik uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki 7 Haziran'da noter, PTT ve bankalar açık mı?

7 HAZİRAN'DA PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün açık olan PTT ve bankalar, o tarihten itibaren kapandı. Bugün Ramazan Bayramı'nın son günü. Yani son resmi tatil günü. yarın resmi tatil sona ereceği için banka ve PTT'ler de açık olacak ve işlem yapılabilinecek.

7 HAZİRAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

PTT ve bankaların bayramda kapalı olma durumları noterler için de geçerli. Nisan ayından beri noterler, haftasonları nöbetçi noterlik uygulamasıyla hizmet veriyor. Ancak bayram süresince nöbetçi noterler de kapalıydı. Yarın noterler yeniden hizmet verecek. Vatandaşlar nöbetçi noterliklerin nerede olduklarını Türkiye Noterler Birliği'nin hazırladığı sayfa üzerinden öğrenebilir.

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PTT VE BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar.

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’da mesai yeniden başlar. Saat 17.30’da mesai bitmektedir. Merkez PTT şubeleri dışında haftasonu tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri saat 13.30'a kadar hizmet vermektedir.