PTT Kargo, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biri olan PTT tarafından, 3 Temmuz 2008 yılında tüm Türkiye'de kargo taşımacılığı hizmeti vermek için kurulmuştur. Kargo taşımacılığında en ucuz hizmeti veren kurumlardamn biridir. PTT Kargo'nun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 adet merkez şube, 2729 adet adet alt şubesi ve 506 adet acentası bulunmaktadır. Yani toplamda 4250'nin üzerinde şubesi vardır. PTT Kargo, PTT olmayan yerlerde de şube açarak kargo hizmetlerini her yer taşımayı amaçlamaktadır.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo'nun çalışma saatleri PTT'nin çalışma saatleri ile aynıdır. PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğlen molası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında, öğlen molası veren şubeler için ise 08:30 ile 16:30 saatleri arasındadır. PTT Kargo genel müdürlükleri Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Buralarda çalışma saatleri 09:00 ile 19:30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

PTT KARGO HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No: 2 06101 Ulus - Altındağ / Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT Kargo merkez şubesine 0 312 509 50 00 veya 0 312 30951 44 faks numaralı telefonlar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.