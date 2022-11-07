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PTA nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? İşte, PTA hammaddesi hakkında merak edilenler...

PTA nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?

PTA hammaddesi, Sasa Polyester'in Türkiye'nin halka açık 4 büyük şirketinin toplam değerini borsada geçmesiyle birlikte gündeme geldi. İşte, genellikle %99.98 saflıkta beyaz toz halinde, kristal yapıda bir petrol ürünü olan PTA hakkında merak edilenler...

Giriş: 07.11.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydederken PTA maddesi gündeme geldi. Sasa Polyester'in Türkiye'nin halka açık 4 büyük şirketinin toplam değerini borsada geçmesiyle birlikte "PTA nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?" araştırmaları hız kazandı. İşte,  çeşitli polyester ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan PTA hammaddesi hakkında merak edilenler...

  • PTA NEDİR?

    PTA, genellikle %99.98 saflıkta beyaz toz halinde, kristal yapıda bir petrol ürünüdür. Erimez. 300°C civarında süblime olur. Suda, kloroformda eterde ve asetik asitte çözünmez. Alkolde az çözünür. Alkalilerde tamamen çözünür. Yanıcıdır.

  • PTA NE İŞE YARAR?

    PTA, çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür.

  • PTA NERELERDE KULLANILIR?

    2917.36.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) “tereftalik asit” tanımı altında sınıflandırılmaktadır.

    Yerli üretim PTA ile ithal edilen PTA ürünü gerek teknik özellikler, gerek kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve gerekse hitap ettiği pazar bakımından birebir aynıdır.

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