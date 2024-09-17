Sosyal bulaşma mı yaşıyorsunuz? Bir araştırmaya göre birini kaşınırken görmek sizi de kaşındırabilir!
Kaşıntı, bulaşıcı hastalıklarla ilişkilendirilen bir durum olmasa da, çevremizde birini kaşınırken gördüğümüzde kendimizi de kaşınırken bulabiliriz. Araştırmalar, bu ilginç fenomenin psikolojik bir etkiden kaynaklandığını gösteriyor. İşte detaylar!
- 1
Birini kaşınırken gördüğünüzde siz de kaşınmaya mı başlıyorsunuz? Yalnız değilsiniz! Bilim insanları, kaşıntının psikolojik olarak bulaşıcı olabileceğini ve bu durumun beynimizin empati yeteneğiyle bağlantılı olduğunu keşfettiler. İşte detaylar!
- 2
"SOSYAL BULAŞMA"
Bir başkasının kaşındığını gördüğünüzde, siz de kaşınmaya başlayabilirsiniz - bu “sosyal bulaşma” tanımına giren bir tepkidir. Yeni bir çalışma, beynimizin başka bir kişinin kaşınmasına tepki vermek üzere tasarlandığını bulduktan sonra bu fenomene ışık tutuyor.
Basit bir ifadeyle sosyal bulaşma, davranış ya da tutumların bireyler arasında yayılmasıdır.
- 3
ESNEME DE BUNA ÖRNEK OLABİLİR
Esneme sosyal olarak bulaşıcı bir davranış olarak kabul edilir; başka bir kişi esnediğinde, bu eyleme karşılık verme eğiliminde oluruz. Kaşıntı da sosyal olarak bulaşıcı olan bir başka davranıştır.
-
- 4
WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ KONU HAKKINDA ÇALIŞMA YAPTI
Washington Üniversitesi Kaşıntı Çalışmaları Merkezi'nden baş araştırmacı Zhou-Feng Chen, “Bazen kaşıntıdan bahsetmek bile birinin kaşınmasına neden olur” diyor.
- 5
“Birçok insan bunun zihinde olduğunu düşünüyordu, ancak deneylerimiz bunun kablolu bir davranış olduğunu ve bir empati biçimi olmadığını gösteriyor” diye ekliyor.
- 6
Chen ve meslektaşları kısa süre önce Science dergisinde sonuçlarını bildirdiler. Araştırmacılar bulgularına ulaşmak için farelerin bulaşıcı tırmalama eylemini gerçekleştirirken beyin aktivitelerini incelediler.
-
- 7
KEMİRGENLERE KAŞINTI GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLDİ
Ekip ilk olarak, kemirgenleri bilgisayar ekranının bulunduğu bir muhafazaya yerleştirdi ve burada başka bir farenin tırmalama videosu gösterildi. Saniyeler içinde, muhafazaya yerleştirilen fareler de kaşınmaya başladı.
- 8
Chen, “Bu çok şaşırtıcıydı çünkü fareler zayıf görüşleriyle bilinirler” diyor. “Alanları keşfetmek için koku ve dokunmayı kullanırlar, bu yüzden bir farenin bir videoyu fark edip etmeyeceğini bilmiyorduk. Sadece videoyu görmekle kalmadı, videodaki farenin kaşındığını da anlayabildi.”
- 9
"KAŞINTI SİNYALLERİ"
Videoyu izledikten sonra bu farelerin beyin aktivitesini değerlendirdiklerinde, beynin uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde rol oynayan bir bölgesi olan suprakiazmatik çekirdeklerinin (SCN) artan aktivite gösterdiğini fark ettiler.
-
- 10
Araştırmacılar, farelerin bulaşıcı kaşıma eylemini gerçekleştirirken beyin aktivitelerini analiz ettiklerinde, SCN'nin gastrin salgılayan peptit (GRP) adı verilen bir madde salgıladığını buldular. Chen ve meslektaşları daha önceki araştırmalarında GRP'nin beyin ve omurilik arasında “kaşıntı sinyallerinin” iletiminde rol oynadığını bulmuşlardı.
- 11
“KAŞINMA ARZUSU”
Liverpool John Moores Üniversitesi'nde bilişsel sinirbilimci olan ve çalışmayı yöneten Prof Francis McGlone şunları söyledi: “Sonuçlar, kaşıntı hissinin vücutta kaşıntıyla ilgili uyaranları deneyimleyen başkalarını görerek etkili bir şekilde iletilebileceğini gösterirken, kaşıma arzusunun başkalarını kaşınırken görerek daha etkili bir şekilde kışkırtıldığını göstermektedir.”
- 12
“Bulgularımız, kronik kaşıntıdan muzdarip kişilere yönelik tedavi programlarının etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir. Kaşıntının insanların sandığından çok daha ciddi psikolojik sonuçları vardır. Kronik kaşıntınız varsa hayatınız mahvolur, ancak kaşıntıyı kaşıyamazsanız - ya da kaşırsanız - daha da kötüleşir.”
Kaynak: BBC, Medical News Today, Washington University Medicine
-