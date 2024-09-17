Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Psikolojik olarak bulaşıyor: Bir araştırmaya göre birini kaşınırken görmek sizi de kaşındırabilir! Peki bu neden yaşanıyor?

        Sosyal bulaşma mı yaşıyorsunuz? Bir araştırmaya göre birini kaşınırken görmek sizi de kaşındırabilir!

        Kaşıntı, bulaşıcı hastalıklarla ilişkilendirilen bir durum olmasa da, çevremizde birini kaşınırken gördüğümüzde kendimizi de kaşınırken bulabiliriz. Araştırmalar, bu ilginç fenomenin psikolojik bir etkiden kaynaklandığını gösteriyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birini kaşınırken gördüğünüzde siz de kaşınmaya mı başlıyorsunuz? Yalnız değilsiniz! Bilim insanları, kaşıntının psikolojik olarak bulaşıcı olabileceğini ve bu durumun beynimizin empati yeteneğiyle bağlantılı olduğunu keşfettiler. İşte detaylar!

        • 2

          "SOSYAL BULAŞMA"

          Bir başkasının kaşındığını gördüğünüzde, siz de kaşınmaya başlayabilirsiniz - bu “sosyal bulaşma” tanımına giren bir tepkidir. Yeni bir çalışma, beynimizin başka bir kişinin kaşınmasına tepki vermek üzere tasarlandığını bulduktan sonra bu fenomene ışık tutuyor.

          Basit bir ifadeyle sosyal bulaşma, davranış ya da tutumların bireyler arasında yayılmasıdır.

        • 3

          ESNEME DE BUNA ÖRNEK OLABİLİR

          Esneme sosyal olarak bulaşıcı bir davranış olarak kabul edilir; başka bir kişi esnediğinde, bu eyleme karşılık verme eğiliminde oluruz. Kaşıntı da sosyal olarak bulaşıcı olan bir başka davranıştır.

        • 4

          WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ KONU HAKKINDA ÇALIŞMA YAPTI

          Washington Üniversitesi Kaşıntı Çalışmaları Merkezi'nden baş araştırmacı Zhou-Feng Chen, “Bazen kaşıntıdan bahsetmek bile birinin kaşınmasına neden olur” diyor.

        • 5

          “Birçok insan bunun zihinde olduğunu düşünüyordu, ancak deneylerimiz bunun kablolu bir davranış olduğunu ve bir empati biçimi olmadığını gösteriyor” diye ekliyor.

        • 6

          Chen ve meslektaşları kısa süre önce Science dergisinde sonuçlarını bildirdiler. Araştırmacılar bulgularına ulaşmak için farelerin bulaşıcı tırmalama eylemini gerçekleştirirken beyin aktivitelerini incelediler.

        • 7

          KEMİRGENLERE KAŞINTI GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLDİ

          Ekip ilk olarak, kemirgenleri bilgisayar ekranının bulunduğu bir muhafazaya yerleştirdi ve burada başka bir farenin tırmalama videosu gösterildi. Saniyeler içinde, muhafazaya yerleştirilen fareler de kaşınmaya başladı.

        • 8

          Chen, “Bu çok şaşırtıcıydı çünkü fareler zayıf görüşleriyle bilinirler” diyor. “Alanları keşfetmek için koku ve dokunmayı kullanırlar, bu yüzden bir farenin bir videoyu fark edip etmeyeceğini bilmiyorduk. Sadece videoyu görmekle kalmadı, videodaki farenin kaşındığını da anlayabildi.”

        • 9

          "KAŞINTI SİNYALLERİ"

          Videoyu izledikten sonra bu farelerin beyin aktivitesini değerlendirdiklerinde, beynin uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesinde rol oynayan bir bölgesi olan suprakiazmatik çekirdeklerinin (SCN) artan aktivite gösterdiğini fark ettiler.

        • 10

          Araştırmacılar, farelerin bulaşıcı kaşıma eylemini gerçekleştirirken beyin aktivitelerini analiz ettiklerinde, SCN'nin gastrin salgılayan peptit (GRP) adı verilen bir madde salgıladığını buldular. Chen ve meslektaşları daha önceki araştırmalarında GRP'nin beyin ve omurilik arasında “kaşıntı sinyallerinin” iletiminde rol oynadığını bulmuşlardı.

        • 11

          “KAŞINMA ARZUSU”

          Liverpool John Moores Üniversitesi'nde bilişsel sinirbilimci olan ve çalışmayı yöneten Prof Francis McGlone şunları söyledi: “Sonuçlar, kaşıntı hissinin vücutta kaşıntıyla ilgili uyaranları deneyimleyen başkalarını görerek etkili bir şekilde iletilebileceğini gösterirken, kaşıma arzusunun başkalarını kaşınırken görerek daha etkili bir şekilde kışkırtıldığını göstermektedir.”

        • 12

          “Bulgularımız, kronik kaşıntıdan muzdarip kişilere yönelik tedavi programlarının etkinliğini artırmaya yardımcı olabilir. Kaşıntının insanların sandığından çok daha ciddi psikolojik sonuçları vardır. Kronik kaşıntınız varsa hayatınız mahvolur, ancak kaşıntıyı kaşıyamazsanız - ya da kaşırsanız - daha da kötüleşir.”

          Kaynak: BBC, Medical News Today, Washington University Medicine

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Habertürk Anasayfa