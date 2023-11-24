PSG Monaco maçı için beklenen gün geldi çattı. Milli ara sonrası yerel liglerde heyecanın başladığı günde oynanacak zorlu mücadelede şampiyonluğun en güçlü adaylarından PSG ile Monaco, Parc de Prince'de kozlarını paylaşacak. İşte, PSG Monaco maçına dair tüm bilgiler...