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        Haberler Spor Futbol PSG Monaco maçı hangi kanalda? PSG Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? - Futbol Haberleri

        PSG Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fransa Ligue 1'de 13. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Lider Paris Saint-Germain, sahasında ezeli rakibi ve en yakın takipçilerinden 3. sıradaki Monaco'yu sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, Avrupa futbolunda günün en çok merak edilen karşılaşması olan PSG Monaco maçına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:02
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        • 1

          PSG Monaco maçı için beklenen gün geldi çattı. Milli ara sonrası yerel liglerde heyecanın başladığı günde oynanacak zorlu mücadelede şampiyonluğun en güçlü adaylarından PSG ile Monaco, Parc de Prince'de kozlarını paylaşacak. İşte, PSG Monaco maçına dair tüm bilgiler...

        • 2

          PSG MONACO MAÇI NE ZAMAN?

          PSG Monaco maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Mbappe.

        • 4

          Monaco: Kohn; Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Zakaria, Camara, Jakobs; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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