PSG Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de 13. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Lider Paris Saint-Germain, sahasında ezeli rakibi ve en yakın takipçilerinden 3. sıradaki Monaco'yu sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, Avrupa futbolunda günün en çok merak edilen karşılaşması olan PSG Monaco maçına dair bilgiler...
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PSG Monaco maçı için beklenen gün geldi çattı. Milli ara sonrası yerel liglerde heyecanın başladığı günde oynanacak zorlu mücadelede şampiyonluğun en güçlü adaylarından PSG ile Monaco, Parc de Prince'de kozlarını paylaşacak. İşte, PSG Monaco maçına dair tüm bilgiler...
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PSG MONACO MAÇI NE ZAMAN?
PSG Monaco maçı bu akşam saat 22:45'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Mbappe.
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Monaco: Kohn; Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Zakaria, Camara, Jakobs; Minamino, Ben Yedder, Golovin.