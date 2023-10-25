PSG Milan maçı için geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun ölüm gruplarından biri olan gösterilen F Grubu'nda 3. hafta karşılaşması olan PSG Milan maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri...