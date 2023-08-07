PSG Gonçalo Ramos'u transfer etti

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından 22 yaşındaki forvet Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı. PSG'nin genç yıldız için Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ücreti ve 15 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 80 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Portekizli futbolcu, PSG'nin Finansal Fair Kurallarına takılmaması adına Fransız temsilcisinde ilk sezon kiralık olarak forma giyecek.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." bilgisi verildi.

Açıklamada, "22 yaşındaki Portekizli forvet, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı." ifadesi kullanıldı.

Portekizli forvet, Benfica formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 27 gol, 12 asist kaydetti