Ünlü İtalyan gazetesi Corrieredellosport'un haberine göre, Kvaratskhelia transferi için Serie A’da şampiyonluğa koşan Napoli’nin tüm mali taleplerini karşılamaya hazır olan PSG, İtalyan ekibinin kapısını 180 milyon euroluk dev bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Daha önce oyuncunun menajerinin yaptığı açıklamaya göre oyuncunun Real Madrid hayranı olduğu duyulmuştu ve Real Madrid'in de oyuncuya ilgisi olduğu biliniyor.

NEYMAR VE MBAPPE'NİN ARDINDAN...

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda daha önce yine PSG'nin transfer ettiği Neymar ve Kylian Mbappe’nin ardından futbol tarihinin tek seferde en fazla bonservis ödenen üçüncü oyuncusu olacak.

Sezon başında Dinamo Batumi'den 10 milyon euro karşılığında Napoli'ye gelen ve müthiş bir performans sergileyen Kvaratskhelia, bu sezon toplamda 30 maça çıkmış 14 gol atıp 16 asist yapmıştır.