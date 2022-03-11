Psaki: ABD, dünya savaşını önlemeye çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamada bulunarak, ABD'nin küresel bir savaşı önleyici konumda durduğunu vurguladı.
Psaki yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceğine dair uyarıda bulunarak, "Rusya, büyük bir biyolojik ve kimyasal silah programına sahip ve aynı zamanda kapasiteleri var. Ayrıca Rusya'nın tarihte de bu tür kimyasal silahlar kullandığını biliyoruz. Ve tüm bu faktörlere bakarak, dünyaya Rusya'nın bu silahları kullanma geçmişine sahip olduklarını da hatırlatarak gözlerimizi açık tutmamız gerektiğini söylüyoruz" dedi.
"UKRAYNA'DA RUSYA İLE ÇATIŞMAYACAĞIZ"
Psaki, eğer Rusya'nın kimsyasal silah kullanmasi durumunda ABD'nin Ukrayna`ya asker gönderip göndermeyeceği konusunda, "Başkan Biden'ın bu konudaki fikri değişmedi. ABD askerlerini Ukrayna'ya göndererek Rusya ile çatışmayacağız" dedi.
Psaki, "Rusya tarafından kimyasal bir saldırı yok. Biz Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz kapasitesi hakkında uyarıyoruz." dedi. Ukrayna'ya insani yardım da dahil olmak üzere ABD'nin askeri ve güvenlik yardımı yaptığını belirten Psaki, "Bu çatışmaya doğrudan dahil olduk. Ukrayna'ya milyonlarca dolar ve güvenlik yardımı sağlıyoruz ve en büyük sağlayıcı biziz. Yaptırımlarımızla Rus ekonomisini ezdik. Ancak gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyoruz. Uluslararası bir savaşa yol açmayacağız." şeklinde konuştu.
"DÜNYA SAVAŞINA YOL AÇMAYACAĞIZ"
Psaki yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin riskli olduğuna değinerek, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." dedi. Psaki, "bölgeye bir tanksavar göndermekle savaş uçağı göndermek arasında fark vardır" açıklamasında bulundu.
"VENEZUELA'DAN PETROL İTHALİ GÖRÜŞMELERİN KONUSU DEĞİL"
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmelerin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının Amerika'ya gönderilmesi olduğunu belirten Psaki, "Venezuela lideri ile görüşmelerimizin merkezinde, Amerikan vatandaşlarını evlerine yerleşmelerini sağlamak ilk önceliğimiz oldu. Venezuela, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biridir. Ancak şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.
"TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME UZUN VE YAPICIYDI"
Psaki, Ukrayna'daki savaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirtirken, görüşmeyi "yapıcı" ve "uzun" olarak nitelendirdi.
Psaki, Başkan Biden'ın Ukrayna'daki savaş hakkında Türkiye hükümetine barış için verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
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