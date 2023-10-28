Protez bacakları kullanılamaz hale gelen Zeynep'ten, yardım kampanyasına destek çağrısı

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Mersin'de bir kamu kurumunda memur olan Zeynep İnce, doğuştan, tibia agenezi (Kaval kemiği eksikliği) rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşında iki bacağını da kaybetti. 13 yaşında kullanmaya başladığı protezleri eskiyince rahat hareket edemeyen ve yaralar oluşan İnce'nin talep ettiği biyonik mikroişlemcili protez bacaklar için 72 bin 200 euro (Yaklaşık 2 milyon 160 bin TL) talep edildi. Bu parayı ödeme imkanı olmayan İnce, Mersin Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlattı.

"BACAĞIMDA YARALAR OLUŞTURDU"

Zeynep İnci'nin sosyal medyadan da destek istediği kampanyasında şu ana kadar 500 bin lira toplandı. Eski protezlerinin kendini çok rahatsız ettiğini belirten İnce, "2013'te cüzi bir miktara aldığım protezlerim, kullanım ömrü 10 sene olmasına rağmen aktif olduğum için 7'nci senesinde arızalanmaya başladı. Şu an yeni bir proteze ihtiyacım var. Kilit sistemi olmadığı için yürümekte zorlanıyorum. Soketleri bacağımda yaralar oluşturdu. Yeni bir protez için kampanya başlattım. 1 yıl süreyle açıldı kampanya. Ancak bacağımda oluşan yaralar hayatımı olumsuz etkilediği için daha kısa sürede tamamlamak istiyorum" dedi.