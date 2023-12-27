Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokağa söküldü!
Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 9'uncu gününde de sürdü.
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Ülkedeki seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine yüzlerce kişi, bir kez daha Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.
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Kalabalık, daha sonra Adalet Sarayı binasına kadar yürüyerek, pazar akşamı Belgrad Meclis binasına girmek isteyen ve kapı ile pencerelere zarar vermeleri sonucu gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.
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Muhalefet, bu akşamki protestolarda da Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptali taleplerini yineledi.
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Belgrad'daki protesto açıklamanın ardından sona erdi.
Seçimin ardından, 18 Aralık'tan bu yana "seçim hırsızlığına karşı" sloganıyla düzenlenen protestolar bu akşam Kraljevo şehrinde de yapıldı.
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PAZAR AKŞAMI OLAYLI BİTTİ
Bu arada, Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.
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Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.
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Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek, protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.
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RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.