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        Haberler Dünya Protestolarda tansiyon yükseldi: ABD'nin Columbia Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı

        Protestolarda tansiyon yükseldi: ABD'nin Columbia Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı

        ABD'de Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği polis müdahalesiyle yükseldi. Üniversitedeki Gazze Dayanışma Kampı polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarda üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında uzlaşı sağlanamamış, üniversite yönetimi, öğrencilere 'kamp alanını boşaltın' çağrısında bulunmuştu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:31
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        • 1

          New York'taki Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına aldı.

        • 2

          Columbia Üniversitesinin Morningside Heights Kampüsü'nde, öğrencilerin bir süre önce kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

           

           

        • 3

          Büyük kamyonlar ve özel hazırlanmış rampalar yardımı ile protestocu öğrencilerin kısa süre önce girdikleri Hamilton Hall binasına gelen polis, binanın Amsterdam Caddesi tarafında toplanan halk tarafından protesto edildi.

           

           

        • 4

          Hamilton Hall binasına pencereden girerek içerdeki barikatları yıkan polis, sert şekilde müdahale ettiği onlarca öğrenciyi kampüs dışına çıkardı ve gözaltına aldı.

           

           

        • 5

          New York polisi, kampüs alanındaki Gazze Dayanışma Kampı çadırlarını da kaldırdı.

           

           

        • 6

          Polisin müdahalesinden kısa süre önce Columbia Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, topluluğun güvenliğini ve düzenini yeniden sağlaması için NYPD'den yardım istendiği belirtilmişti.

        • 7

          ABD'DE ÜNİVERSİTELERDEKİ GAZZE'YE DESTEK EYLEMLERİ

          Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

           

        • 8

          Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

           

        • 9

           

          Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

        • 10

          ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

        • 11

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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