Protaktinyum nedir, nerelerde kullanılır? Protaktinyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi
En nadir ve en pahalı elementlerden biri olan protaktinyum, Uranyum madenlerinde az miktarlarda bulunmaktadır. Adını Yunancada "ilk" anlamına gelen protos ve element "aktinyum" kelimelerinden alan element, 1913 yılında Kasimir Fajans ve Otto Göhring tarafından keşfedilmiştir. Protaktinyum nedir, nerelerde kullanılır? Protaktinyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Radyumdan daha nadir bulunan radyoaktif kimyasal element, hem yapay olarak üretilir hem de doğada bulunabilir. Geleceğin elementleri arasında olabilecek kapasiteye sahip olan protaktinyum çoğunlukla araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Protaktinyum nedir? Nerelerde kullanılır? Protaktinyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Protaktinyum Nedir?
Saf protaktinyum parlak, soluk gümüş renkli ve yoğun bir yapıya sahiptir. Gümüşî beyaz görünümlü bu radyoaktif bir metal element az sayıda bileşik oluşturabilir. Oluşturduğu bileşiklerin birkaçı ise renklidir. Çeşitli bileşikler oluşturmak için oksijen, su buharı ve inorganik asitlerle kolayca tepki verir. Protaktinyumun oksitler, hidritler, halojenürler ve orgonametalik bileşikler oluşturduğu gözlemlenir. Protaktinyum metali, hava varlığında yavaş yavaş bozunarak oksitler oluşturur. Element radyoaktif ve toksik olmasından dolayı insan doğasına zararlı bir element olarak öne çıkmaktadır.
Protaktinyum Nerelerde Kullanılır?
Nadir bir element olan protaktinyum, yüksek radyoaktivite ve toksisite sergilendiğinden dolayı bilimsel araştırmalar dışında herhangi bir kullanım alanına sahip değildir.
Protaktinyum Simgesi
Element "Pa" simgesiyle ifade edilmektedir. Protaktinyum, doğada uranyum kaynağı olan uranyum oksit cevheri uraninitten elde edilir. Uranyum elde edilirken yan ürün olarak da üretilebilmektedir. Ayrıca çıkarıldığı nükleer reaktörlerdeki kullanılmış yakıt çubuklarında da bulunur. 29 radyoaktif izotopu bulunur; kararlı izotopu yoktur. Protaktinyumun en çok bulunan ve en uzun ömürlü izotopu Pa-231’dir. Bu izotopun yarılanma ömrü 32 bin 760 yıldır.
Protaktinyum Sembolü
Element periyodik tabloda "Pa" sembolüyle temsil edilmektedir. Vücudun bu elemente maruz kalmasının başlıca nedenleri besin ve su alımıdır. Ayrıca protaktinyumdan oluşan kirlenmiş tozun solunması da başka bir nedendir.
Protaktinyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 3. elementi olarak karşımıza çıkan protaktinyumun atom numarası 91'dir.
Protaktinyum Kullanım Alanları
Protaktinyum elementinin günümüzde bilinen hiçbir kullanım alanı yoktur; yalnızca temel bilimsel araştırmalarda kullanılır.
Protaktinyum Özellikleri