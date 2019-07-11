Prostat kanseri, erkekler arasında en yaygın kanser olup çoğu 50 yaş üstünde olmak üzere, her 10 erkekten birinde, hayatının herhangi bir evresinde ortaya çıkar. Peki özellikle erkekler olmak üzere toplum, bu denli ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölümlere yol açan prostat kanseriyle ilgili ne kadar bilinçli?

Prostat kanserinde hayat kurtaran ayrıntılar haberimizde...

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat, erkeklerde, spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üreten küçük bir ceviz şekilli bezsel bir organdır. Burada meydana gelen kanser türüne ise prostat kanseri denir.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser tiplerinden biridir. Genellikle prostat kanseri yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarara neden olmayabileceği prostat bezi ile sınırlıdır. Bununla birlikte, Prostat kanseri sıklıkla çok yavaş büyüdüğünden, bazı erkekler hiçbir zaman tedaviye ihtiyaç duymayabilirler, ancak diğer tipler agresiftir ve hızla yayılabilir.

Erkekler arasında kanserden ölüm nedenleri arasında 2. sırayı almaktaysa da, erken tanı ile tamamıyla tedavi şansı mümkündür.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki belirtilerden birçoğunu yaşıyorsanız, zaman kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız.

- Prostat bezinde yumru veya asimetrik prostat

- İdrara çıkma zorluğu

- İdrarın başlangıcı veya durdurulmasında zorluk

- Özellikle gece olmak üzere, idrara sık çıkma

- İdrar akışının zayıf olması

- Başlayıp duran idrar akışı

- İdrar sırasında ağrı veya yanma

- Ereksiyon zorluğu

- İdrar veya menide kan görülmesi

PROSTAT KANSERİNDE ERKEN TANI

Prostat kanserini erken tanımak günümüzde artık oldukça kolaylaşmıştır. Şu anki uygulamamıza göre şikayeti olmasa bile, yakın akrabalarında prostat kanseri olan erkek 40 yaşından sonra, akrabalarında prostat kanseri olmayanlarda ise 50 yaşından sonra yılda bir kez parmak ile prostat muayenesi yapılması ve PSA bakılması gerekmektedir.

Muayenede pozitif bir bulgu veya serum PSA düzeyinde bir yükselme olması durumunda hastaya transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi yapılır.

Alınan parçaların patolojik incelemesi sonrası, prostat kanseri vardır yada yoktur diye tanı koyulur. Prostat kanseri var ise bir kısım incelemeler ve daha sonrasında prostat kanserinin evrelemesi yapılır. Sadece prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanser; Lokalize prostat kanseri diye adlandırılır. Diğer kanserler gibi prostat kanseri de yayılabilir ve öncelikle prostat etrafındaki dokulara veya seminal veziküle, lokal yayımı yapılır. Lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına, örneğin lenf nodlarına, kemiklere ve diğer organlara yayılım yapar. Yapılan bu evrelemeye göre hastalara tedavi seçenekleri sunulur.

PROSTAT KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Prostat kanseri tedavi, hastalığın ne kadar hızlı büyüdüğü, ne kadar yayıldığı ve kişinin genel sağlığının ne durumda olduğu ile ilgilidir. Tedavinin yöntemi, potansiyel yararları veya yan etkileri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Prostat kanserinin durumuna göre tedavide şu yöntemler izlenir:

- Cerrahi operasyon

- Kemoterapi

- Horman tedavisi

- Radyoterapi