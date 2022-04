Günümüzde popülerliğini her geçen gün arttıran, çocuklardan yaşlılara her yaş grubundaki kişinin şifa için kullanmayı tercih ettiği probolisin faydaları saymakla bitmiyor. Propolis özellikle bağışıklık sistemi üzerinde gösterdiği etki ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Propolisin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarıldığı için kişilerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte propolis ne işe yarar sorusunun cevabı ve daha fazlası.

Propolis Faydaları

Propolisin düzenli kullanımda solunum yolu sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Propolis yaraların iyileşme süreçlerini olumlu etkiler.

Soğuk algınlığı döneminde kullanıldığında septomların daha hafif atlatılmasını sağlar.

Orta kulak enfeksiyonu durumlarında propolis kullanılır.

Vücutta meydana gelen hafif yanıkları iyileştirir.

Diş çürüklerini azaltmada etkilidir.

Parazit tedavisinde propolis kullanılabilir.

Siğillerin iyileşmesinde kullanılır.

Genital bölgede meydana gelen iltihapların tedavisi sırasında kullanılabilir.

Propolis Zararları

Propolisi yüksek dozda kullanmaktan kaçınmalısınız. Aksi halde midede yanma meydana gelebilir.

Kimi kişilerde bulunan bal alerjisi propolis kullanımı için de risk taşır.

Uzun süreli kullanılırsa alerji durumu meydana gelir.

Astım hastalarının yanı sıra hamile ve emziren kadınlar da propolis kullanımından uzak durmalıdır.

Alkol ile birlikte tüketilmemesi gerekir.

Kan pıhtılaşmasına yol açabileceği için kullanımda dikkat edilmelidir.

Propolis Nedir?

Propolis tarihte ilk kez Yunanlılar tarafından kullanılmıştır. Doğal bir antibiyotiktir. Keskin bir kokusu olan propolisin rengi genel olarak kahverengidir. Fakat bu renkler propolisin yetiştirildiği bölgeye değişiklik gösterebilir.

Propolis Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yaralara iyi gelir.

Kansere karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Cilt sağlığı için propolis tüketimi önerilmektedir.

Mikroplara, enfeksiyonlara ve bakterilere karşı vücudu koruma altına alır.

Ağızda meydana gelen yaralara ve uçuklara iyi gelir.

Bağışıklık sistemi için önemli bileşenlere sahiptir.

Propolis Her Gün İçilir Mi?

Propolis, insan sağlığı için oldukça faydalı bir doğal besindir. Ancak tüm doğal besinlerde olduğu gibi propolisin de fazla tüketimi insan sağlığı üzerinde farklı etkilere yol açabilir. Bu yüzden kişiler propolisi her gün içip içemeyeceklerini merak ederler. Propolis geçmiş tarihlerden bu yana doğal antibiyotik olarak bilindiği için her gün içilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak gün içindeki tüketiminde aşırı tüketim olmamalıdır. Propolisin her yaş grubunda farklı tüketim miktarları bulunur. Eğer çocuklar için propolis kullanımı yapılacak ise tüketim önerisi 10 ila 40 damla arasındadır. 11 yaşın üzerindeki kişiler ise 10 ila 80 damla tüketimi gün içinde gerçekleştirebilirler. Bu tüketim miktarları gün içinde tüketilebilecek propolis miktarı olduğu için bunu isterseniz tek seferde isterseniz gün içinde farklı öğünlere bölerek tüketebilirsiniz. Önerilen tüketim miktarlarının üzerinde propolis kullanımı ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.

Propolis Nasıl Tüketilir?

Propolisin faydaları kadar nasıl tüketildiği de merak konusudur. Propolis farklı şekillerde tüketilebilen bir besindir. Günümüzde sprey, şurup ve damla gibi farklı şekillerde kullanımı görülmektedir. Propolis ya ağızdan alınır ya da gargara yapılarak kullanılır. Bunun yanı sıra gün içinde süt ve yoğurt gibi gıdaların içerisine konularak da tüketilebilir.