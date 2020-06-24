Turizm şirketi Prontotour “Biz Bize Turlar” adı verilen yeni konsepti ile, pandemi dönemine güvenli tatil seçeneği oluşturduğunu duyurdu.
Prontotour Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öksel, "Evde kalan, koronavirüsle mücadeleye destek veren 7’den 70’e herkesin tatili hak ettiğine inanıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan, bilim insanlarının tavsiyelerine uyarak, riski en aza indirip sizleri sevdiklerinizle ihtiyacınız olan tatile davet ediyoruz. Covid-19 tedbirlerini üst düzeyde aldığımız “Biz Bize Turlar” ile güvenli seyahat sunuyoruz. Gruba özel araç ve rehberimizle aileniz veya yakınlarınız, arkadaş, dost ya da komşularınızla sizi keşfe çağırıyoruz" dedi.
“Biz Bize Turlar” konseptini dileyen misafirlerin yurt dışı turlar için de tercih edebileceğini hatırlatan Öksel, "Yurt dışında Balkan coğrafyası, Ukrayna, Baltıklar, Orta Avrupa, Malta, Portekiz gibi rotalarda farklı şehir seçeneklerimiz var. Yurtiçinde ise Likya Yolu, Lavanta Tarlaları ve Salda Gölü, Karadeniz ve Yaylaları turları ile Gökçeada-Bozcaada, Bodrum-Didim-Şirince-Kuşadası turlarını örnek verebiliriz" diye konuştu.
'ARTAN MALİYETİ FİYATLARA YANSITMADIK'
Turizmde artan maliyetlerin paket tur fiyatlarına etkisini de değerlendiren Öksel, "Pandemi sürecinden en çok turizm sektörünün etkilendiği bir gerçek. İşletme ve tedarikçi giderleri artış gösterdi. Bu durum paket tur pazarında fiyatlara minimum yüzde 15 civarında etki edecektir. Ancak biz bu artışları misafirlerimize yansıtmayacağız. Tatilin artık ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçek. Kamu bankalarımızın seyahat acentaları üzerinden sağladığı tatil kredisi ve kredi kartına uzun vadeli taksit seçeneklerinin seyahatseverler için de bir fırsat olduğu kanısındayım" diye konuştu.
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