Prometeon yeni lastiklerini dünyaya Türkiye'den tanıttı

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Ticari araç lastik şirketi Prometeon Tyre Group, Avrupa'nın ana pazarları ve Türkiye için ilk Serie 02 Prometeon markalı lastiklerini tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Pirelli markalı ticari araç lastikleri üreten şirket, bu lansman ile Prometeon markalı yeni lastiklerini Avrupa ve Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşturmaya başkayacak.

Prometeon ürün markasına geçişin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kademeli olarak gerçekleşeceği ve bölgesel uygulamalar için geliştirilen yeni R02 modellerin Ekim ayından itibaren satışa sunulacağıda verilen bilgiler arasında.

Markanın yeni lastik serisinin lansmanı Avrupa'dan 400'ün üstünde katılımcı ile Türkiye'de gerçekleştirildi. REKLAM Katılımcılar, Kocaeli fabrikasını ziyaret etme, İstanbul’un tarihi güzelliklerini keşfetme ve İstanbul Park Pisti'nde bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında, Prometeon lastikleriyle donatılmış kamyonlar hem pistte hem de off-road parkurunda test edildi. Direksiyon başında, Prometeon ile spor müsabakalarında iş birliği yapan profesyonel motor sporları sürücüleri olarak; 2024 Dakar Rallisi şampiyonu Martin Macík, 2024 Dakar Rallisi'ne Prometeon lastikleriyle katılan Claudio Bellina ve Brezilya’nın en önemli kamyon yarış şampiyonası olan ve Prometeon’un resmi lastik tedarikçisi olduğu Copa Truck'ta yarışan Bia Figueiredo yer aldı.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI' Etkinlikte açıklamalarda bulunan Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, "Prometeon markalı Serie 02 lansmanı, şirketimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu etkinlik, markamızın lansmanı yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Önümüzdeki yıllarda grup olarak müşteri ihtiyaçlarına etkili bir şekilde yanıt veren ürün ve hizmetler sunma, karşılıklı güven ve saygıya dayanan bir iş ortaklığı yaklaşımını benimseme hedefiyle çalışacak ve bu hedefe ulaşmak için hem endüstriyel hem de ticari alanlarda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO'su Gökçe Şenocak ve Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi REKLAM Prometeon markasının lansmanı ile birlikte, Serie 02 hem Avrupa’da hem de Türkiye’de bölgesel kullanım için yeni bir model sunuyor. Prometeon markalı R02 Proway’in yanı sıra R02 Proway M1 zorlu saha şartlarının söz konusu olduğu pazarlara özel olarak geliştirildi. KOCAELİ'DEN DÜNYAYA GÖNDERİLİYOR Yeni Prometeon Serie 02, grubun yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağı ile faaliyet gösteren Türkiye'deki Kocaeli fabrikasında üretilecek. Bu tesis aynı zamanda İtalya, Brezilya ve Mısır’daki Ar-Ge Merkezlerinin yanı sıra şirketin 2021 yılında modernize edilmiş olan Araştırma ve Geliştirme Merkezine de ev sahipliği yapıyor.

1960 yılında kurulan fabrika, 2.000 kişiyi istihdam sağlıyor. Fabrika, yıllık 1 milyon 850 bin lastik üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kamyon ve otobüs lastik üretim merkezi konumunda. Üretiminin yüzde 50'den fazlası Avrupa başta olmak üzere 87 ülkeye ihraç eden fabrikaya son yedi yılda 185 milyon euro’dan fazla yatırım yapıldı. ISO 50001 enerji sertifikasına sahip olan Kocaeli fabrikasındaki üretim süreçleri, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan enerji verimliliği kriterlerini karşılamaktadır.