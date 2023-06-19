Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için net bir veri yok

DHA

Türkiye'de son dönemde artan kızamık vakalarının ardından ortaya çıkan 'kızamık salgını' iddiaları vatandaşlar üzerinde tedirginlik yarattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kızamık hastalığıyla ilgili salgın iddialarının gerçek olmadığını belirterek, bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı aşı takvimi içerisinde rutin olarak uygulanan aşılardan bir tanesinin de kızamık aşısı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, "Özellikle Covid-19 gündemiyle toplumda aşılara karşı genel bir mesafe oluştu. Bu nedenle belli bölgelerde aşılama oranlarında düşüş var. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşılama takvimi içerisinde çocuklarımızı mutlaka aşılatmak gerekli. Çünkü aşılanmadan kızamık hastalığı geçiren bireylerde ilerleyici nörolojik hasar da meydana gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

"DÖKÜNTÜLÜ HASTALIĞI KIZAMIKLA DA KARIŞTIRABİLİRSİNİZ"

Prof. Dr. Şener, "Sağlık Bakanlığı kızamıkla ilgili 'Bir salgın var' demeden terminolojik olarak bu terimi kullanmak çok doğru değil. Dolayısıyla ben bunu terminolojik olarak bir 'salgın' olduğunu değerlendirmiyorum. Çünkü bir kümelenme olabilir, yani beklenenden daha fazla, sık görülen olgu olabilir ama buna 'Salgın' demek için henüz erken en azından elimizde net bir veri yok. Her ne kadar tabipler birliği, ilgili uzmanlık dernekleri bunlarla ilgili erken uyarılarda bulunsalar dahi bu konuda halihazırda Sağlık Bakanlığı'na itimat etmek gerekiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın elinde tüm Türkiye'nin haritası var. Türkiye ile ilgili ne kadarı bulaşıcı döküntülü hastalık, ne kadarı kızamık, ne kadarı başka hastalıklar bunların verisi var. Çünkü terminolojik olarak baktığınızda her gördüğünüz döküntülü hastalığı kızamıkla da karıştırabilirsiniz" dedi.

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