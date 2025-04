Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Habertürk'e açıklamalar...

Görür'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Marmara denizinde büyük Marmara depremi olacaktır. Günün birinde olacaktır. Buradaki gerilim periyodunu biraz daha öne çekti. Gerilimde değişiklik meydana getirdi. Görüşler ne zaman iki, üç, dört olur. 'Ben böyle düşünüyorum' demekle görüş çoğalmaz. Sokakta insanlara depremle ilgili soru sor, 15 görüş çıkar. Deprem biliminde görüş dediğinde, bir araştırma yaparsın, o araştırmanın künyesi vardır. Bilimin bir araştırma ünitesi vardır. Hangi yöntemlerle, nasıl yaptınız, hangi verileri topladınız? O verileri nasıl yorumladınız, sonuca vardınız? Bu sonuçları hangi uluslararası platformda tartıştınız ve hangi bilimsel dergilerde yayınladınız, bu konu ne kadar atıf aldı diye sorarlar. Bu olmadan 'Ben böyle düşünüyorum' demek görüş değildir. Benim nezdimde tek görüş vardır. Marmara'da büyük deprem olacaktır. Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Bu fayın birleştiği yerde Adalar yani 60 kilometre var. İki farklı yaklaşım yok. Milletin bilim dışı birtakım odaklanmalarını, söylemlerini bilimsel bir şey gibiymiş gibi söylemek anlamsız. Bilimsel araştırmalara bağlı olarak böyle görüş yok. Varsa denir ki, şu şu araştırmalara göre durum budur.

Rahmetli Aykut Barka'nın da içinde olduğu araştırma yapıldı. Osmanlı, Bizans kayıtlarını incelediler. Uydu sistemlerinden aldıkları verileri, kaymayı incelediler. Uzun bir çalışma sonucunda saygın dergide yayınladılar. 1999 depreminden itibaren her an olmak kaydıyla 7'den büyük depremin olma olasılığı bugün yüzde 47'dir. Küçümsemeyin. Elinizdeki parayı yazı mı tura mı diye atarsanız yüzde 50 ile atıyorsunuz. Tarihsel, bilimsel ve sismolojik olarak baktığınızda her depreme İstanbul dememek hangi fay olduğunu çalışıp, bulmak zorundasınız. Yıkım meselesi ille de depremin büyüklüğünü göstermeyebilir. Avcılar'da binaların yıkılması gibi. Deprem Gölcük'teydi. Biz hep fayları konuşuyoruz. Burada 'İstanbul'u nasıl deprem dirençli yapacağım' bunu konuşmalıyız.

23 Nisan depreminde küçük deprem oldu, herkes rahatladı. 'Hiçbir şey yıkılmadı' dendi. Bizim beklediğimiz deprem bu değil. 3 milyona yakın takipçim var. Havayı alıyorum. İstanbul bölgesinde, Marmara denizinde beklediğimiz büyük deprem olursa kesinlikle bugünkü manzarayı görmeyeceğiz. Bir yıkım göreceğimiz kesin. İstanbul'daki ekonominin, büyük ölçüde üretimin duracağı kesin. Ekonomi, üretim durursa İstanbul oturur yerine, bütün Türkiye diz üstü çöker. Ne ekonomik ne siyasi bağımsızlığımız kalır. Bir İstanbul depremi olduğu zaman insanım ölmesin istiyorum. Can güvenliğimi istiyorum. Peki nasıl yapacağım? Benim İstanbulumu ve bütün kentlerimi deprem dirençli yapın. Büyük deprem olduğu zaman minimum hasarla bu depremi atlatsın. Biri Türkye'de 53 bin ölü biri Tayvan'da 13 ölü. O da tesadüfen ölü. Büyük deprem oluyor günlük yaşam değişmiyor. Nasıl deprem dirençli İstanbul'u yapabiliriz, bunu konuşmalıyız.