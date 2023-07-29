Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Prof. Dr. Durdağı: Yapay zekâ teknolojileri ile ilaç tasarlayabilecek araştırmacı eczacılar yetiştireceğiz

        Prof. Dr. Durdağı: Yapay zekâ teknolojileri ile ilaç tasarlayabilecek araştırmacı eczacılar yetiştireceğiz

        Türkiye'de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması amacıyla kurulan bir vakıf üniversitesinin Eczacılık Fakültesi, Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi (HİTMER) ile de farklı hastalıklara karşı yeni ilaçların belirlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına hız verdi. Prof. Dr. Serdar Durdağı, amaçlarının diğer Eczacılık fakültelerinden farklı olarak bilimsel çalışmalarda, yapay zekâ teknolojilerinin ilaç tasarım ve geliştirilmesine odaklanan uzman öğrenciler yetiştirmek olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zekâ teknolojileriyle ilaç tasarlayabilecek araştırmacı eczacılar yetiştirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversitenin yürütücülüğünde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından 2021 yılında desteklenen ve Türkiye de ilk kez kurulduğu belirtilen `Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi-HİTMER´, Tıp Fakültesi ile birlikte Eczacılık Fakültesi öğrencileri içinde önemli bilimsel projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Bu merkezde farklı hastalıklara karşı bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yaptıklarını belirten fakülte dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerimizde yer alabiliyor. Eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyorlar" dedi.

        REKLAM

        "AMACIMIZ ARAŞTIRMA ODAKLI ECZACILAR YETİŞTİRMEK"

        Prof. Dr. Durdağı, "Türkiye de eczacılık fakültesi mezunlarının büyük bir bölümü eczanelerde çalışmaktadır. Ancak ABD ve Avrupa´daki ülkelere baktığımızda mezunlarının önemli bir bölümünün akademi ve ilaç endüstrisi sektörlerinde istihdam edildiğini görmekteyiz. Türkiye'de araştırma- geliştirme ve bilimsel çalışmalarda yer alan eczacıların oranını arttırmak amacıyla ana amacımız araştırma odaklı eczacıların yetiştirilmesidir. Özellikle ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine dahil olmak isteyen, bilgisayar destekli ilaç tasarım ve geliştirme çalışmalarında yer alabilecek araştırmacıları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemizi kurarken akademisyen kadromuzu buna yönelik olarak özenle seçtik. Araştırma odaklı bir akademisyen ağımız var. Bu nedenle öğrencilerimizi daha ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendiriyor ve hocalarımızın yürütücülüğünü yaptığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜSEB, BAP gibi projelerde onlara yer veriyoruz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "GELİŞTİRECEĞİMİZ İLAÇLAR KİŞİYE ÖZGÜ VE YAN ETKİLERİ AZ"

        Prof. Dr. Durdağı merkezin çalışmalarına ilişkin şunları anlattı: "Hesaplamalı İlaç Tasarım Merkezi'nde bilgisayar destekli ilaç tasarım çalışmaları yapıyoruz. Böylelikle geliştirilen ilaçlar rasyonel, kişiye özgü ve yan etkileri daha az oluyor. Farklı hastalıklara karşı yeni ve etkin ilaçları çok daha kısa sürede belirleyebiliyoruz. Özellikle yapay zekâ tabanlı yaklaşımlarla yeni ilaçların geliştirilmesi ve belirlenmesi bizim için çok önem arz ediyor. COVID-19'u ne kadar geride bırakmış gibi görünsek de her an yeni pandemilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu ihtimale karşı daha etkili, hızlı ve doğru ilaçların geliştirilmesi için burada çalışmalar yapıyoruz. HİTMER'de lisans, yüksek lisans, doktora, ve doktora sonrası öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası projelerde yer alabiliyor. Eczacılık ve tıp fakültesi öğrencilerimiz katıldıkları projeler ile kendilerini geliştirebiliyor ve ilaç geliştirmenin tüm aşamalarına burada şahit olabiliyor. Eczacılık Fakültemizin vizyonu akademik kariyer düşünen ve Ar-Ge çalışmalarında yer almak isteyen öğrenciler yetiştirmektir.

        REKLAM

        "YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİRÇOK KURUM İLE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

        Yurt içi ve yurt dışında birçok kurum ile bilimsel işbirlikleri yaptıklarını belirten Prof. Dr. Durdağı sözlerini şöyle devam etti: "Birinci yıldan itibaren öğrencilerimiz mezun olduklarında en az bir programlama diline hakim olsun diye üniversitemizin yapay zeka mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümleriyle iş birliği yapıyoruz. Fakültemizin birinci yılında kodlamaya dair bilgilerini ve tecrübelerini artırıyoruz. 2´inci ve 3'üncü yıllarında ise kodlama ile öğrendikleri bilgileri yeni ilaçların tasarım ve geliştirmesi kapsamında rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun dışında zorunlu olarak ders programına koyduğumuz moleküler modelleme ve moleküler simülasyonlar gibi derslerimiz var."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Suda aşk
        Suda aşk
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Habertürk Anasayfa