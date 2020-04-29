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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla global mücadele sürer iken kardiyoloji profesörü Bengi Başer'den Covid-19'a çok çarpıcı bir benzetme geldi. Prof. Başer, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ"

Covid-19'u, kendini çok iyi gizleyen, bir anlık hatayı bile affetmeyen, öldürmeye odaklı bir Ninja suikastçisi olarak tanımlayabiliriz. Almanya, 0,7 yayılma hızıyla başlattığı normalleşme sürecinde, bir anda 1.0'ı gördü ve tekrar önlemlerini güncelledi. Su uyur, düşman uyumaz...