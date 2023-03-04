MEMURİYETTEN AYRILMIŞ OLANLAR EMEKLİLİK BAŞVURUSUNU NEREYE YAPACAK?
Ben 25 yıl 4 ay devlet memurluğu yaptıktan sonra memurluktan ihraç edildim. Sonrasında hiçbir işte çalışmadım. EYT’den yararlanmak için nereye başvuracağım? (Abdulgani D.)
Emekli aylığı bağlanabilmesi için 4A’lıların (SSK) çalıştığı işten ayrıldıktan sonra, 4B’lilerin (BAĞ-KUR) ise “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi”ni doldurarak doğrudan sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak veya e-Devlet üzerinden talepte bulunması gerekiyor.
4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmakta olanlar görev yapmakta oldukları kuruma başvuracak. Kamudaki görevinden sizin gibi daha önce ayrılmış olanlar ise kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü doldurmuş olmak koşuluyla 4A ve 4B’liler gibi e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek emeklilik başvurusunda bulunacaklar.