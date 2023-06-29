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Prigojin nerede? Kremlin'den açıklama

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin, Cumartesi günü Moskova'ya karşı bir günlük isyanın sona ermesinin ardından Kremlin'den yeni açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Prigojin'in nerede olduğunun bilinmediği ifade edildi

Giriş: 29.06.2023 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

     

     

  • Wagner'in bir günlük isyanı Belarus'un girişimiyle çözülmüş, Rusya'dan Prigojin hakkındaki ceza davasının kapatılacağı açıklaması gelmişti.

  • Kremlin'den yapılan yeni açıklamada Prigojin'in yerini bilmedikleri ifade edildi.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner krizinin çözüm sürecinde tüm tarafların verdiği sözlerin uygulanacağını umduklarını söylemişti.

     

     

  • Wagner krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Bazı şahıslar tarafından büyük çalışmalar yapıldı. Devlet Başkanı (Putin), olayların en kötü senaryo ile gelişimini engelleme amacıyla irade gösterdi. En kötü senaryonun yaşanmaması için bazı anlaşmalar sağlandı ve Putin bazı şeyleri vadetti. Sağlanan anlaşmalar uygulanıyor. Putin'in verdiği söz uygulanıyor. Elbette, her tarafın verdiği sözünü kesinlikle uygulamasını istiyoruz." diye konuşmuştu.

     

     

  • Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, bu konuda sürekli görüştüklerini dile getirmişti.

     

     

  • WAGNER'İN İSYANI

    Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti. Wagner savaşçıları, Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

    Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

     

    Başkent Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere, Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

  • Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Bunun üzerine Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek saha kamplarına döneceklerini açıklamıştı.

     

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

 

 

 

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