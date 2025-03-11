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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton, Milletler Topluluğu etkinliğinde kırmızılar içinde - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton, Milletler Topluluğu etkinliğinde kırmızılar içinde

        Prenses Kate Middleton, kanser tedavisi nedeniyle geçen yıl katılamadığı geleneksel İngiliz Milletler Topluluğu etkinliğinde, bu yıl en dikkat çeken isim olarak en ön sıradaki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:54
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          Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William, Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleriyle birlikte İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasına katıldı.

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          56 üye ülkeden oluşan, 2,7 milyar insanı bir araya getiren Milletler Topluluğu'nun Londra Westminster Abbey'deki geleneksel etkinliğinde ilahiler okundu, İngiliz şarkıcı Joan Armatrading performans sergiledi.

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          Prenses Kate, geçen yılın ocak ayında kanser tedavisi için geçici olarak kamusal hayattan uzaklaştıktan sonra artık kraliyet görevlerini yerine getiriyor. Mart 2024'te kanser teşhisi konduğunu açıklayan Middleton, eylül ayında kemoterapisinin bittiğini açıklamıştı.

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          Kate Middleton, geçen yıl tedavi sürecindeyken Milletler Topluluğu etkinliğine katılmamıştı. Bu yıl ise etkinliğin en dikkat çeken ismi olarak en ön sıradaki yerini aldı.

        • 5

          Prenses Kate, İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasına kırmızı bir kıyafetle katıldı. Geçirdiği zor günleri geride bıraktığı görülen Prenses, objektiflere gülen yüzüyle yansıdı.

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          Kral Charles da geçen yıl kendisine kanser teşhisi konması nedeniyle kısa süreliğine kamuoyu karşısına çıkmamıştı. Eşi Camilla ile birlikte İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasında hazır bulundu.

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          Kral Charles, kutlama ayininde; "Farklılıklarımızın bir güç kaynağı ve öğrenme fırsatı yerine sorun olduğuna inanmanın çok kolay olduğu bu belirsiz zamanlarda, Milletler Topluluğu'nun olağanüstü ulus ve halk koleksiyonu, destek ve en önemlisi dostluk ruhuyla bir araya geliyor" dedi.

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