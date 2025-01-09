Prens William'dan Prenses Kate Middleton'a 43'üncü yaş kutlaması

Galler Prensesi Kate Middleton, bugün 43 yaşına girdi. Prens William, eşine hitaben duygusal bir doğum günü mesajı yazdı. Middleton'ın daha önce görülmemiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan William, ona "en inanılmaz eş ve anne" şeklinde hitap etti.

Resmi kraliyet hesabından alışılmadık derecede kişisel bir mesaj paylaşan William, Middleton'ın gücünü övdü. Prens, eşinin 43'üncü yaşını şu sözlerle kutladı:

"En inanılmaz eş ve anne, geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü. George, Charlotte, Louis ve ben seninle çok gurur duyuyoruz. İyi ki doğdun, Catherine. Seni seviyoruz."

William, mesajını bitirdikten sonra adını yazmak yerine 'W' şeklinde imzasını attı.

Resmi kraliyet hesaplarından daha önce bu kadar kişisel bir mesaj paylaşılmamıştı.

Middleton'ın fotoğrafı, geçen yaz Windsor'da kraliyet fotoğrafçısı Matt Porteous tarafından çekildi.

Matt Porteous, William, Kate ve çocuklarının fotoğraflarını onlarca kez çekti, kraliyet turlarında onlara eşlik etti.