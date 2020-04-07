07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı alan ve 31 Mart'ta resmi olarak görevleri son bulan Prens Harry ile Meghan Markle'ın 'Sussex' markasını kullanamayacakları açıklanmıştı...
Kraliyet görevlerinden ayrılınca Sussex Dükü ile Düşesi de unvanlarını da kaybeden çift, Sussex Royal adlı Instagram hesaplarına ve web sitelerine de veda etmişti.
Çiftin çocukları Archie Mountbatten-Windsor adından ilham alan 'Archewell' adında bir yardım kuruluşu kurmayı planladığı öğrenildi.
Yardım kuruluşunun açılmasına dair kağıt işlerinin geçen hafta ABD'de yapıldığı ifade edildi. Zira Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz haftalarda Kanada'dan ayrılıp ABD'ye taşınmışlardı.
Çift yaptıkları açıklamada, "Herkes gibi bizim de tabii ki önceliğimiz Covid-19 salgınıyla mücadele etmek fakat girişimimizle ilgili bu bilgiler açığa çıktığına göre biraz daha açıklama yapabiliriz. Kuruluş için seçtiğimiz ve oğlumuzdan ilham aldığımız Archewell ismi, güç ve hareket anlamına gelen eski bir kelime ile hepimizin üzerine eğilmesi gereken derin kaynakları birleştiriyor" dedi.
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