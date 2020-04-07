Çift yaptıkları açıklamada, "Herkes gibi bizim de tabii ki önceliğimiz Covid-19 salgınıyla mücadele etmek fakat girişimimizle ilgili bu bilgiler açığa çıktığına göre biraz daha açıklama yapabiliriz. Kuruluş için seçtiğimiz ve oğlumuzdan ilham aldığımız Archewell ismi, güç ve hareket anlamına gelen eski bir kelime ile hepimizin üzerine eğilmesi gereken derin kaynakları birleştiriyor" dedi.