HABERTURK.COM

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi Ramazan ayı boyunca maçlarda düzenlemeye gidecek.

Hakemler, maçta orucunu açması gereken futbolcu olup olmadığını maç öncesinde öğrenecek ve bu oyuncuların oruçlarını açabilmesi için iftar vaktinde maça ara verecek.

GEÇTİĞİMİZ YILDA DA ÖRNEKLERİ VARDI

İki yıl önce, Leicester City'nin Crystal Palace ile oynadığı maçta, oyuncuların maçta oruçlarını açabilmeleri için hakem oyunu durdurmuştu.

Her iki kulüp de maç öncesi hakem Graham Scott ile Wesley Fofana ve Cheikhou Kouyate'nin oruçlarını açmalarına izin vermek için oyunda bir duraklama olması konusunda anlaştı.

Vicente Guiata, Fofana ve Kouyate'nin saha kenarında oruçlarını açtı ve King Power Stadyumu'ndaki duraklamanın hemen ardından kale vuruşu ile oyun başlatıldı.

Fofana maçın ardından sosyal medya hesabından Guiata, Palace ve Premier Lig'de maç ortasında orucunu açmasına izin verdikleri için teşekkür ederek, "Futbolu harika yapan da bu" diye bir açıklama yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO