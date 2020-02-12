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1992 yılında kurulmasının ardından futbolun endüstrileşmesinde lokomotif olan ve yayın haklarında dünyanın en pahalı ulusal ligi konumundaki İngiltere Premier Ligi (EPL) oyunda taşları yerinden oynatabilecek yeni bir hamleyi gündemine aldı.

Richard Scudamore'un ardından göreve gelen yeni CEO Richard Masters, 2022'de bitecek yayın anlaşmasının ardından, lig yönetiminin Netflix benzeri dijital bir yayın platformu kurarak televizyon kanallarının aradan çıkarılmasına olanak tanıyarak doğrudan izleyiciye satışı yapılan bir model üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

İngiltere medyasında "PremFlix" adı verilen planın en erken 2023 yılında devreye alınabileceği, 2022 yılında ise stratejik olarak doğru zaman olup olmadığına karar vermek için birkaç uluslararası pazarda test edileceği açıklandı.

GELİRLER 8 KATINA ÇIKABİLİR

Masters, "EPL eninde sonunda doğrudan tüketiciye satılan (D2C) ve geleneksel medya haklarının karmasından oluşacak bir yöne kayacak." derken bu sayede yayın gelirlerinin katbekat artabileceği öngörülüyor.

Geçen perşembe açıklandığı üzere Stockholm merkezli NENT grup Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç'i kapsayan Premier League hakları için 2022-28 arasında 2 milyar sterlin ödeyecek. 27 milyon nüfuslu bölge için kişi başına ödenen miktar ise 74 sterlin oldu. İzleyicilerin ise ayda 40 ila 45 sterlin arası bir bedel ödemesi bekleniyor. 3 milyon hanenin aboneliği durumunda NENT'in geliri 8-9 milyar sterlini bulacak.

PL yönetiminin de benzer bir hesapla, Sky, BT Sport, Amazon Prime üçlüsünden kazandığı yıllık 3 milyar doları, "PremFlix" üzerinden halihazırda 188 ülkede 200 milyon izleyiciye ayda 10 sterlin karşılığında satarak 24 milyar sterlin gelire ulaşabileceği ve böylelikle kazancını 8 katına çıkarabilme ihtimali söz konusu. Bu, izleyicinin de daha ucuz maç izleyebilmesine kapı aralıyor.

EN ZORLU ENGEL

Birleşik Krallık üzerindeki bir izleyici tüm EPL maçlarını izleyebilmek için Sky, BT Sport ve Amazon Prime aboneliği satın almak zorunda. Seyircinin bunun için ayda 76, yılda 912 sterlin ödemesi gerekiyor. Daily Mail'in haberine göre, "PremFlix" hayata geçerse izleyiciler çok daha düşük bir meblağ üzerinden maçları izleyebileceği gibi ligin yayın geliri de ciddi oranda artabilir.

Gazete haberinde, "PremFlix" modelinin önündeki en önemli engel olarak ise 380 maçlık maratonun organizasyon ve pazarlamasından sorumlu olan bir yapının küresel bir yayın ağına dönüşümünü gösteriyor.

Geleneksel medya kuruluşlarının televizyon üzerinden konvansiyonel yayın araçlarıyla farklı dillerde, spiker ve yorumcularla yaptığı yayınları, PL yönetiminin kompleks bir teknolojik platform kurarak tüm dünyaya dijital olarak sorunsuz bir şekilde nasıl yapacağına dair şüpheler öne çıkıyor.

Halihazırdaki "güvenli finansman" modelinde yayın hakları medya kuruluşlarına astronomik ücretlerle satılırken yayın, pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri gibi ekip ve maliyeti olan ağır iş yükü yayıncıya bırakılıyor, EPL yönetimi ise anlaşmadan payına düşen ücreti alıyor. "PremFlix" modelinde ise toptan bir operasyon gerekiyor.

EPL CEO'su Richard Masters, "PremFlix" için "Buna bağlı riskler var" şeklinde konuşurken mevcut teknoloji platformları ve yayıncılarla ortak girişimlere de açık kapı bıraktı.

"PremFlix" konusunda karar verilmeden önce ilk testlerin ise EPL'nin ilk uluslararası ofisini açtığı Singapur'da yapılması bekleniyor. 2019-22 arasındaki yayın hakları için yılda 70 milyon sterlin ödeyen Singtel, yaklaşık 425 bin kişiye ayda 34 sterlinden üyelik satıyor ve ortalama 175 milyon sterlin kazanıyor.

Bir diğer seçenek de yaklaşık 270 milyon kişinin yaşadığı ancak EPL yayınlarına görece çok daha düşük bir ücret ödeyen, 2022'de yayıncı kuruluş Mola TV'nin anlaşmasının biteceği Endonezya'nın olabileceği değerlendiriliyor.