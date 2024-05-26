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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü

        Manisa'da bir kişi eski karısını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, eski eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:50 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:51
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        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir kişi tartıştığı eski karısı ile kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, A.Ç. (34) Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde annesiyle yaşayan eski eşi Nagihan Can'ın evine gitti.

        Evde çıkan tartışmada A.Ç, Nagihan Can'ı (32) bıçakladı. A.Ç, araya girmeye çalışan eski kayınbiraderi İbrahim Can (39) ile eski kayınvalidesi Fatma Can'ı da (62) bıçakla yaraladı. Yaralı halde evden çıkarak yakındaki bir iş yerine sığınan Fatma Can'ı takip eden A.Ç, Can'ı iş yerinde tekrar bıçakladı, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis A.Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

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