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Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!

EuroBasket Kadınlar D Grubu ilk maçında Türkiye, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu

Giriş: 15.06.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!
HABERTURK.COM / DHA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

SALON: Stozice

HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Georgios Poursanidis, Gintaras Maciulis

TÜRKİYE: Elif Bayram 4, Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Meltem Yıldızhan 6, Feride Akalan 2, Derin Erdoğan 4, McCowan 12, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun 10

SIRBİSTAN: Anderson 17, Cadjo 5, Djordjevic, Jankovic 10, Raca 8, Jovanovic 3, Krajisnik 6, Nogic 12, Stankovic 8, Topuzovic 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

İKİNCİ MAÇTA RAKİP MACARİSTAN

Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.

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