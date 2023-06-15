Potanın Perileri mağlubiyetle başladı!

Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.

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