Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        25
        Fenerbahçe
        FB
        23
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Basketbol Potada Türk haftası! - Basketbol Haberleri

        Potada Türk haftası!

        Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden 10 takımdan 7'si haftayı galibiyetle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada Türk haftası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.

        REKLAM

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Karşıyaka'nın bu hafta grubunda maç oynanmazken, kadınlarda 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri olduğu için bu hafta içi Avrupa kupalarında kulüp karşılaşmaları yapılmadı.

        FIBA'nın aldığı karar gereği BKT Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'nin İstanbul'da İsrail ekibi Hapoel Shlomo'yla oynayacağı karşılaşma Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynandı. Bahçeşehir Koleji, zorlu maçta rakibini 90-82 mağlup ederek A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

        FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ 5'te 5 yaparak son 16 turuna yükselmeyi son maçlar öncesi garantiledi.

        REKLAM

        Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda aldıkları sonuçlar şöyle:

        THY Avrupa Ligi:

        Anadolu Efes-Monaco (Fransa): 69-81

        LDLC ASVEL (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 73-77

        BKT Avrupa Kupası:

        Trefl Sopot (Polonya)-Beşiktaş Fibabanka: 79-100

        Bahçeşehir Koleji-Hapoel Shlomo (İsrail): 90-82

        Türk Telekom-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 99-80

        Basketbol Şampiyonlar Ligi:

        Galatasaray-Promitheas Patras BC Vikos Cola (Yunanistan): 91-74

        Aliağa Petkim-Unicaja Malaga (İspanya): 56-108

        Peristeri (Yunanistan)-Manisa Basket: 90-78

        FIBA Avrupa Kupası:

        TOFAŞ-Petrolina AEK (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 93-61

        Anorthosis Famagusta (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)-Bursaspor: 66-81

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa