Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, dünyanın en eski ikinci uluslararası örgütü niteliğindeki UPU'nun 3. olağanüstü kongresinin, "varış giderleri" sisteminde reform için 24-26 Eylül'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bozgeyik, AA muhabirine, posta alanında global düzeyde en önemli organizasyon niteliğindeki UPU'nun, 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemlerinden birini yaşadığını ve önemli bir dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi.

UPU'nun, sektörün düzenleyici kuruluşu olduğunu anımsatan Bozgeyik, birliğin posta hizmetleri alanında "varış giderleri" olarak adlandırılan ücretlendirme sistemine ilişkin tartışmalarla, hem kendi geleceğini hem de posta hizmetlerinin etkileşim halinde olduğu birçok sektörü etkileyecek olağanüstü kongrenin eşiğine geldiğini bildirdi.

Bozgeyik, "Dünyanın en eski ikinci uluslararası örgütü özelliğini taşıyan UPU'nun 3'üncü Olağanüstü Kongresi, 'varış giderleri' sisteminde reform yapılması için 24-26 Eylül'de Cenevre'de gerçekleştirilecek." dedi.

Türkiye'nin, 2016 yılında UPU'nun 26. olağan kongresine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bozgeyik, kongre sonunda ortaya konulan İstanbul Stratejisi ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleriyle sektörün yaşadığı dönüşüme rehberlik eden çerçevenin sağlandığını dile getirdi.

Bozgeyik, bu toplantının çalışmalara zemin oluşturduğunu vurgulayarak, "Küresel ölçekte tek bir posta ağı/toprağı oluşturma amacıyla kurulan UPU, bugün 192 üye ülkeyle birbirine entegre eşsiz bir ağ oluşturuyor. Elbette çatısı altında sağladığı bu entegrasyona ilişkin getirdiği kurallarla birlik, posta hizmetlerinde global ölçekte hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik standartlaşma ve gelişim sağlıyor." diye konuştu.

Olağanüstü kongrenin gerekçelerine dikkati çeken Bozgeyik, "Olağanüstü kongrenin toplanma nedeni olan ve gönderilerin sınır ötesi taşınması sonucunda ülkeler arasında oluşan ücretlendirmeyi düzenleyen 'varış giderleri' sistemi, UPU çatısı altındaki global posta ağının işleyebilmesi için hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

145 YILDA 3. KEZ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

e-Ticaret sektörünün, posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunduğu gibi, işleyiş açısından da posta ağı ve bu ağın bileşenlerini önemli bir belirleyici olarak ortaya çıkardığını ifade eden Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Normal şartlarda 4 yılda bir düzenlenen kongrelerle işleyişini sürdüren 145 yıllık UPU, tarihinde 3. kez olağanüstü kongre düzenleniyor ve ikincisi de henüz daha geçen yıl yapılmıştı. Bu bile aslında yaşanan sancının göstergesi."

Bozgeyik, Türkiye adına UPU İdari Konsey Başkanlığını yürüttükleri bu kritik dönemde, çok yönlü bir bakış açısıyla tartışmaları farklı perspektiflerden değerlendirerek, dengeli ve adil bir çözüme ulaşmak için azami gayret gösterme anlayışı ve kongre başkanlığı sorumluluğuyla olağanüstü kongreye gittiklerini bildirdi.

Kongrede tartışmaların 3 ana teklif çerçevesinde yürütüleceğini belirten Bozgeyik, "Birliğin İdari Konsey Başkanı ve kurucu üyelerinden biri olarak, birçok alanı etkileyecek sonuçlar getirecek bu kongre esnasında bazı hususların tüm taraflarca göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozgeyik, UPU'nun sektörel olarak sağladığı ortak standartlar ve buna yönelik gelişimi teşvik edici/uyumlaştırıcı yapısıyla global düzeyde herkes için hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlayan bir işleve sahip olduğuna işaret ederek, "Yaşanan tartışmaların odağında aslında sınır ötesi ticaret kaynaklı kaygılar varsa da birlik üyesi ülkelerin posta idarelerinin evrensel hizmet yükümlülüğü gibi çok önemli kamusal sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için birbirini destekleyen hizmet kanallarına ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

UPU'nun İdari Konsey ve Kongre Başkanı sıfatıyla Türkiye'nin bakış açılarının bu anlayışla şekillendiğini vurgulayan Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Ulusal çıkarlarımızı gözetirken global bir ağın, ancak bu ağı oluşturan üye ülkelerin farklılıklarını gözeten ortak bir paydayla sürdürülebileceğinin bilincindeyiz. Birleşmiş Milletlerden (BM) daha eski olan ve 1948'den itibaren de BM'nin postacılık alanındaki ihtisas kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren UPU üyesi ülkelerin, BM'nin her ülkeye eşit fırsat ilkesine dayanan ve bugüne kadar bunu koruyan bir uluslararası kuruluşun üyeleri olarak konuya yaklaşacağına ve uzlaşma yönündeki çabaların bu hassasiyetin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin de katılmakta olduğu uzlaşma çalışmalarının bu anlayışla sonuçlandırılması, tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Adil bir çözüm sağlanabilmesi ancak her biri farklı gelişmişlik düzeyine ve ekonomik koşullara sahip 192 ülkenin farklılıklarının dengelendiği anlayışla mümkündür. Tartışmaların odağındaki sıkıntıların çözümü birlik ruhuyla 'Birlik' içinde aranmalıdır."